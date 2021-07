Trend se otáčí, covid v ČR zpomaluje. Zásluhu na tom mají i mladí

Koronavirová situace se u nás mírně zlepšuje a zlepšovat by se měla i dál. A to i proto, že mladí lidé vzali podle posledních dat ministerstva zdravotnictví očkování útokem. Za pátek přibylo 233 nově nakažených – to je téměř o padesát méně než před týdnem. A reprodukční číslo udávající, kolik lidí nakažený člověk dál infikuje, kleslo na 1,18.

Šíření koronaviru v Česku zpomaluje a ukazuje se, že za tím jsou mladí lidé. Ti začali s nákazou bojovat a obsadili očkovací centra. "Já jsem byla hlavně z toho důvodu, že je to hrozně omezující - chtěla bych se někam podívat a jinak by to asi nešlo," popsala pro kameru TV Nova mladá žena.

Podle odborníků mladé lidi k očkování nalákala nejen očkovací loterie, ale hlavně vakcinační místa bez registrace. Denně se v těchto centrech zatím očkuje zhruba patnáct set lidí. Další místa bez registrace se otevřou už příští týden.

"My očkujeme v těch centrech hlavně vakcínu Janssen, to je jednorázová vakcína a zájem je obrovský," zmínil premiér Andrej Babiš (ANO). Nejvíc proočkovanou věkovou skupinou jsou stále senioři. A to i přesto, že zhruba dvě stě tisíc z nich vakcínu ještě nedostalo.

"Tihle lidé by se měli aktivně oslovovat tak, aby se jim pomohlo. Možná, že polovička z nich by se ráda nechala očkovat a akorát neví, jak na to," myslí si imunolog Václav Hořejší. Ministerstvo zdravotnictví právě u starší generace spoléhá na zvací dopisy k očkování. Ty brzy přijdou všem pojištěncům nad osmnáct let.

Cílem ministerstva zdravotnictví je k očkování dostat co nejvíc lidí. Právě vakcinace nás totiž podle dat může vrátit do normálního života. "Z téměř 4 milionů očkovaných pouze přes 4 tisíce lidí se nakazilo přesto, že byli očkováni," zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).