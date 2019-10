Trendy se mění, lidé se vracejí do vlaků

Pokud si mají vybrat mezi autem a vlakem, s oblibou volí vlak a autem se nanejvýš přiblíží na vhodné nádraží. Jen České dráhy denně přepravují půl milionu cestujících a jejich počet už deset let roste!



Vlak cestujícím ve srovnání s autem nabízí pohodlné cestování. Místo řízení se mohou věnovat práci, zábavě nebo rodině a přátelům. Stres z dopravní situace na frekventovaných silnicích plných kolon nahrazuje pohoda při sledování filmu, nebo hra s dětmi, na které v běžný pracovní den nezbývá mnoho času.



Stále více vlaků nabízí také Wi-Fi připojení k internetu. České dráhy jich vypravují už přes tisícovku od expresů, Pendolin a Railjetů po regionální osobní vlaky. Díky připojení je snadné přeměnit vlak v pojízdnou kancelář. Studovat dokumenty nebo psát maily je za volantem samozřejmě nemožné. Ovšem ve vlaku to není žádný problém.



Obyvatelé severní Moravy patří mezi první, kteří objevili kouzlo rychlého cestování po železnici a přesedlali z aut do vlaků. Cesta z Ostravy do Prahy jim dnes rychlovlakem Pendolino trvá 3 hodiny, do Vídně se dostanou za přibližně 2 a půl hodiny a do Popradu za 3 a čtvrt hodiny.Výhody rychlého a pohodlného cestování dnes objevují obyvatelé i dalších regionů, kde jezdí moderní soupravy po rychlých tratích. Cesta z centra Prahy do Plzně se zkrátila skoro na hodinu, do Českých Budějovic na pouhé 2 hodiny, do Chebu se jede 2 a půl hodiny, stejně jako do Brna. Na těchto relacích si vlak oblíbili tisíce nových cestujících, mezi kterými můžete být i vy. Vlakem lze pohodlně cestovat také do zahraničí. Rychlé a komfortní vlaky Vindobona, Metropolitan nebo Berliner vás za pouhé 4 hodiny dovezou z Prahy do Vídně, Bratislavy nebo Berlína. Pohodlné noční vlaky nabízejí komfort hotelových pokojů. Večer se pohodlně ubytujete v lůžkovém voze v Praze a ráno vás přivítají odpočinuté v Popradu, Košicích, Varšavě, Krakově, Budapešti nebo v Curychu.