Trest smrti i manželství. Takhle to mají s homosexuály ve světě

Podle nejnovějších zpráv asociace ILGA ukládá za sex osobám stejného pohlaví trest smrti 6 států OSN. Nyní počet navýší i stát Brunej, ve kterém v těchto dnech začínají platit zákony trestající homosexualitu smrtí. Sedmdesát států OSN pohlavní styk mezi dvěma jedinci stejného pohlaví trestá vězením. ILGA vytvořila mapy, které přinášejí podrobný přehled, jak je to se zákony všude ve světě.

Státy s modrou barvou uznávají stejnopohlavní partnerství a společnost je k nim celkově tolerantní. Civilní obřady jsou zde povětšinou ošetřeny legislativně. Pokud je u země symbol prstýnků, znamená to, že je v zemi povolen homosexuální svazek, buď přímo svatba, nebo minimálně registrované partnerství. Symbol rodiny pak znamená možnost adoptovat děti.



Oranžové jsou státy, kde si můžou homosexuálové za svou vrozenou orientaci odsedět ve vězení až 8 let, v červeně označených státech hrozí za projevy homosexuality až deset let ve vězení. Místa, která jsou na mapě tmavě rudá, jsou země, kde za homosexualitu hrozí až trest smrti.



Co se týče Evropy, v podstatě celá západní Evropa a severské státy mají toleranci ke svazkům gayů a leseb velmi vysokou. Většina států má uzákoněné manželství stejnopohlavních párů a současně povolené adopce.



Výjimkou zůstává Česká republika, která sice umožňuje homosexuálům vstup do registrovaného partnerství, možnost vstupu do manželství a adopce dětí však tyto páry zpřístupněné nemají. V registrovaném partnerství na rozdíl od manželství nevzniká partnerům společné jmění, kromě adopce potomka nemají registrovaní partneři právo ani na umělé oplodnění. Stejně je na tom i Řecko.



Dále na východ už ale tolerance k párům stejného pohlaví klesá. A začíná to už u našich slovenských sousedů, zde nemůžou homosexuálové vstoupit ani do registrovaného partnerství. V Rusku a Bělorusku jsou navíc zakázány i jakékoliv formy osvěty nebo publicity homosexuální orientace.



Otázka homosexuality je velmi kontroverzní otázkou i na jiných kontinentech. Například USA, Kanada nebo Mexiko jsou však k lidem odlišné sexuální orientace velmi tolerantní. Ve všech zmíněných zemích jsou povoleny státem uznané svazky gayů a lesbiček, v USA a Kanadě pak i adopce. A stejně otevření jsou i v jihoamerické Kolumbii, Argentině nebo Brazílii.



Zato v Africe je situace diametrálně odlišná. Ve více než dvaceti státech hrozí za projevy homosexuální orientace kriminál a například v Súdánu nebo Nigérii až trest smrti. A podobná situace je i na Blízkém východě. V Saudské Arábii, Jemenu, Pákistánu nebo Afghánistánu můžete za svoji vrozenou homosexualitu zaplatit životem.

A vypadá to, že tyto země nehodlají od těchto legislativních úprav odstupovat. Nyní například začal platit v asijském státě Brunej islámský zákon, který umožňuje trestat homosexualitu smrtí. Právo šaría bylo v této čtyřsettisícové zemi zavedeno už v roce 2013, takovéto tresty však začínají platit až nyní. Zákon však odsoudila OSN, podle ní je to "kruté a nelidské". Kromě trestu smrti za homosexualitu trestá Brunej smrtí také nevěru, za krádež pak mohou místní přijít o roku nebo o nohu.

V těchto dnech se hojně řeší, zda uzákonit manželství stejnopohlavních párů, i v poslanecké sněmovně v České republice. Novela občanského zákoníku předpokládá, že homosexuálové by měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž.

Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo. Zastánci manželství pro všechny zdůrazňují svobodu a rovnost, odpůrci se zase obávají, že by sňatek dvou osob stejného pohlaví ohrozil tradiční rodinu.

Novelu podpořil mimo jiných i premiér Andrej Babiš. Na jednání poslaneckého klubu hnutí ANO se vyjádřil v tom smyslu, že s ní souhlasí, zákon ale musí být připraven precizně, a to především kvůli ochraně dětí.

Podívejte se na vyjádření Andreje Babiše o umožnění manželství pro homosexuály: