Trest za nenasazenou roušku? Finanční pokuta, nebo až 50 kliků!

Policie má jasno i ve výši "klikovací pokuty". Lidé, kteří nemají masku vůbec, si před očima strážníků dají 50 kliků. Ti, kteří nemají roušku nasazenou správně, například pokud nemají zakrytý nos, udělají 15 kliků. Pokuta za nenošení ochrany dýchacích cest v Indonésii se pohybuje okolo 150 korun.

Bali začalo vybírat pokuty za porušování nařízení loni v srpnu. Obyvatelé zákon většinou dodržují, jiný příběh je to ale s turisty. Podle webu Euronews až 90 % přestupků, které souvisí s covidem-19, mají na svědomí právě turisté. Ti mají už od dubna loňského roku zakázaný vstup na ostrov s výjimkou těch, kteří mají na Bali trvalý pobyt, nebo přicestovali z jiné části Indonésie.

Podle policie většina turistů nedodržuje povinnost nosit roušky. "Nejdřív tvrdili, že o nařízení nevěděli. Potom tvrdili, že roušku zapomněli, mají ji mokrou anebo se jim zničila," řekl policista Gusti Agung Ketut Suryanegara. Videa klikujících turistů se začala šířit po sociálních sítích.

Tourists in Bali are punished with push-ups for not wearing masks. pic.twitter.com/0ykb1lKjYf