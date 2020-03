Tresty za týrání zvířat se zpřísní! Chov se dřívějším tyranům může zakázat

Novela zavádí nový trest, podle kterého by mohlo být těm, kteří v minulosti zvířata týrali, zakázán další chov. Novela počítá i se zásadním zpřísněním současných trestů. Za týrání zvířat by nyní hrozil až šestiletý trest vězení, za provozování nelegálních množíren až desetiletý pobyt za mřížemi.

Při odhalování množíren budou policisté moci použít i odposlechy. "V minulém roce nebyla odhalena prokazatelně žádná nelegální množírna, minulý rok pouze jedna nebo dvě. A tak je logické, že se jedná o organizovanou činnost, kterou bez nařízení odposlechů nelze rozkrývat," uvedl autor novely a advokát Robert Plicka.

Novelu zákona schválili v úterý poslanci, přistoupili tak na její senátní úpravu. Původně Sněmovna rozhodla jen o tom, že soudy budou moci samostatně ukládat zákaz chovu až na 10 let pro jednotlivce a 20 let pro firmy. Zpřísnění trestů poslanci poprvé odmítli s tím, že by byly příliš vysoké ve srovnání s tresty za násilí na lidech.

"Chceme zastavit utrpení zvířat v nelegálních množírnách, chceme to, aby pachatelé týrání zvířat byli více trestání, protože ty sazby jsou k smíchu, a chceme, aby bylo jasné, že krutost vůči zvířatům bude trestána," prohlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

"Ti pachatelé nejbrutálnějších závažných trestných činu, které často končí smrtí, začínali velmi často právě týráním zvířat," sdělila poslankyně ANO Helena Válková.

Podporu našla novela i v řadách opozice. "Současná úprava je nedostatečná, není možné, aby za nejzávažnější formy týrání zvířete dostal pachatel pouze podmíněný trest, to znamená, fakticky nebyl trestán, a aby se k tomu přistupovalo takto formalisticky a administrativně," uvedl europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Většina poslaneckého klubu podpoří tu senátní verzi, někteří ji nepodpoří z mnoha rozumných důvodů," řekl ještě před jednáním Sněmovny poslanec ODS Zbyněk Stanjura.

"Nemůžeme výši trestu za týrání zvířat přibližovat například trest za týrání člověka. Musí tady být zachována ta přiměřenost a to se obávám, že k tomu ten návrh nesměřuje," odmítl ale poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Nedávno jsme informovali o případu ze Zlína, kde se měl důchodce pohádat se sousedem, vzít smeták a několika ranami zasáhnout malého jorkšíra. Zvíře umíralo půl hodiny v bolestech, ale na obvinění z týrání to prý nestačilo. To by novela mohla do budoucna změnit.