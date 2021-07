Třetí dávka vakcíny? Protilátek je po ní prý až desetkrát víc. Tohle říkají experti

Je to možné, ale zatím ne nutné. Těmito slovy by se dal shrnout aktuální přístup americké administrativy k přeočkování třetí dávkou.

"Na základě informací, jež máme k dispozici, nepovažujeme za nutné očkovat třetí dávkou. Neznamená to, že to tak zůstane, provádějí se právě studie toho, zda a kdy by se měla podávat třetí dávka," zmínil americký stratég očkování Anthony Fauci.

"Já se domnívám, že je nejvyšší čas o tom začít velmi vážně jednat. Protože to přeočkovávání tou třetí dávkou nás vlastně nemine," má jasno biochemik, parazitolog a molekulární biolog Libor Grubhoffer.

"Je to otázka spíše měsíců než let. Je otázkou, jestli bude nutné přeočkovávat celou populaci. Tady já se domnívám, že to spíš bude pro ty nejvíce rizikové skupiny," zamýšlí se ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

A právě k tomuto kroku sáhla izraelská vláda. Třetí dávku vakcíny od společností Pfizer a BioNTech budou totiž moc dostat lidé s oslabenou imunitou. S rozhodnutím o přeočkování pro širokou veřejnost ale prý nebude spěchat.

"Já si myslím, že evropská léková agentura se začne přeočkovávání taky věnovat a myslím, že se celý ten proces urychlí. Já pevně doufám, že to nebude déle než na podzim letošního roku," uvedl Grubhoffer.

"Nejen společnost Pfizer, ale i další pracují na tom, aby vytvořily přeočkování, které bude účinné na ty mutace, které známe. Je to vlastně podobné jako u chřipky, kdy se přeočkovává každý rok," vypíchl Dvořáček.

Mezitím se objevila nová nadějná vakcína proti koronaviru. Látka italské společnosti ReiThera má podle předběžných výsledků druhé fáze klinických testů účinnost po první dávce 93 procent a po druhé 99 procent. Teď ji čeká závěrečná fáze zkoušek a studií.