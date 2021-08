Třetí dávku už dostali první pacienti. I když oficiálně ještě nemá zelenou

Lidé po transplantaci orgánů - to je jedna ze skupin, které odborníci doporučili třetí dávku očkování. A někteří lidé ji už dostali. Další dávka by se do budoucna mohla týkat i 28leté Heleny, pacientky po transplantaci jater. "O té třetí dávce už jsem slyšela. Myslím si, že pro mě by to bylo určitě super a příští týden jdu na kontrolu k doktorovi, takže se o tom pobavíme," má jasno mladá žena.

Nechali by se Češi očkovat třetí dávkou vakcíny proti koronaviru?

Třetí dávku zatím dostali pacienti, kterým se po očkování nevytvořily protilátky. Můžou za to prý léky, které lidé po transplantaci orgánů užívají.

"Ten důvod je jasný - protože máme řadu pacientů, kteří jsou sami lékaři po transplantaci orgánu. A jestliže sledují literaturu, tak vědí, že v některých zemích se s třetími dávkami začalo, třeba ve Francii nebo Spojených státech amerických," vysvětluje místopředseda Společnosti pro orgánové transplantace a přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický.

S podáváním třetí dávky vakcíny začala například pražská fakultní nemocnice v Motole. Jednalo se prý zatím o jednotky případů. "Další vakcinaci indikovali naši lékaři v opravdu výjimečných případech u několika vysoce rizikových transplantovaných pacientů. Ani po ukončené druhé dávce očkování se totiž u nich nevytvořily žádné protilátky," zmínila mluvčí nemocnice Ludmila Šimáčková.

"Předpokládám, že postupovali v režimu off-label podání, to znamená, že pokud z medicínského hlediska odůvodnili, že pro takového pacienta je to dobré, tak oni můžou a nepotřebují žádné speciální povolení," informovala ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Přeočkovávání třetí dávkou bude v pondělí řešit Rada vlády pro zdravotní rizika.

Očkování třetí dávkou není předčasné, řekl předseda vakcinologů Roman Chlíbek: