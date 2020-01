Třetí den soudu v kauze Kuciak: Promluví lidé, kteří ho měli sledovat!

Ke Specializovanému trestnímu soudu v Pezinku potřetí tento týden dorazí Alena Zsuzsová, Marian Kočner, Tomáš Szabó a Miroslav Marček, kteří jsou obžalovaní z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. V pondělí se k činu jako jediný přiznal Marček, ostatní vinu odmítli nebo se nechtěli vyjádřit.

Kontroverzní podnikatel Kočner měl Kuciaka v posledních týdnech před jeho smrtí (a další čtyři novináře) nechat sledovat. Právě lidé, kteří měli plnit jeho objednávku, budou ve středu u soudu vypovídat. Snímky ze sledování zveřejnila loni v únoru italská televize RAI 1.

V úterý u soudu vypovídala rodina zavražděné dvojice. Mezi matkou Kušnírové a Zsuzsovou se rozpoutala krátká hádka, na výpovědi Kuciakových rodičů ani dalších členů rodiny už obžalovaní nereagovali. Následovala výpověď hlavního svědka Zoltána Andruskóa.

Andruskó, který měl být zprostředkovatelem mezi Zsuzsovou a dvojicí Szabó - Marček, začal omluvou pozůstalým. "Napravit se to asi nedá, ale udělám vše pro to, abych dal věci do pořádku svojí výpovědí," prohlásil Andruskó a popsal, jak se začal stýkat se Zsuzsovou, které se prý bál.

Zsuzsová prý celou dobu chránila Kočnera, vražda nesměla být spojitelná s jeho jménem. Zároveň ale údajně žena často prohlašovala, že Kuciak píše články, které Kočnera štvou. Na otázku, kdo si vraždu objednal, měl prý Andruskó odpovídat, že nějaký Rus.

Andruskó se stal hlavním svědkem v případu poté, co se rozhodl spolupracovat s policií. To mu také zajistilo nižší trest po dohodě s prokurátorem. V prosinci ho soudní senát poslal na 15 let do vězení. Od vraždy Kuciaka a Kušnírové uběhnou v únoru dva roky.

Podívejte se na reportáž o úterním jednání soudu: