Trh se vzácnými známkami rychle roste. Doma je můžete mít i vy

Mezi nejvýznamější důvody poptávky po drahých známkách patří ekonomická situace spojená s covidem-19 nebo snaha hledat zajímavé zhodnocení úspor. "Známky rostou kontinuálně, jsou bezpečné a v podstatě jejich likvidita je okamžitá na celosvětové úrovni," vysvětlil filatelista Martin Němeček.

Poptávka po známkách jako investici roste už několikátým rokem. Jen za poslední dva roky některé známky dokázaly svým majitelům přinést meziroční zhodnocení v rozmezí 20 až 40 procent.

"Každá investice s sebou nese určitá rizika. Samozřejmě u nás je riziko směnného kurzu. Pokud by koruna hodně posilovala a kupovali byste v zahraničních měnách, tak to může ovlivnit růst hodnocení známek. Nicméně známky v každé době a v každé krizi měly svůj trend rostoucí nebo stabilní," řekl investor do známek Petr Sobotka.

Řada aukčních domů hlásí navíc rekordní počty lidí na aukcích. Během covidu-19 se i obchod se známkami ještě více přesunul na internet. I on-line aukce ale hlídají odborníci, aby nikdo nemohl případně naletět podvodníkům.

Přibývá také řada nových investorů, kteří se vrací k zálibě z dětství nebo chtějí investovat pro své ratolesti. "Pokud se jedná o investorskou známku, tak můžeme začít na 300 až 500 tisících. Pokud by se jednalo o začátek nějaké sbírky, tak můžeme začít třeba s 10 korunami," dodal Němeček.

Jednu z cenných známek může mít doma takřka každý. "Mohou to být československé známky s přetiskem, třeba takzvaný červený Merkur. Jeho tržní cena se pohybuje okolo půl milionu korun, ale lidé by mohli mít doma třeba jednotlivý kus, jehož tržní cena je kolem 70 tisíc," informoval kontrolor on-line aukcí Petr Flaška.