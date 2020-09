Trh zánovních aut nově vedou SUV, porazily hatchbacky i kombíky

Pod značkou začala prodávat zánovní automobily. Od roku 2012 prodala v České republice a na Slovensku již téměř 72 000 těchto automobilů, a to především díky tomu, že jsou ihned k dispozici a výrazně levnější než auta nová. Kvůli pozastavení výroby nových aut je již nyní zánovních automobilů nedostatek, a to i přesto, že zájem o ně stále roste.



„Období pandemie mění trh ojetých automobilů od základu, a to obzvláště v případě zánovních automobilů. Přestože registrujeme od začátku roku nárůst poptávky o téměř dvacet procent, nabídka celého trhu razantně poklesla. Velký podíl na tomto trendu má pozastavení výroby i vývoz do zahraničí. I naše nabídka se díky omezení výroby lehce zeštíhlila, přesto mohou zákazníci vybírat až z tisícovky zánovních vozů. Stále si tak držíme nejpestřejší a nejširší paletu modelů a značek na trhu,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, kam Mototechna patří.



Mototechna prodala za dobu osmi let od svého obnovení v České republice i na Slovensku již 72 000 vozů s parametry blízkými novým vozům, ale cenou i o 40 % nižší. Průměrná cena automobilu prodaného v české Mototechně je 417 000 Kč a nejčastěji jde o modely Škoda Fabia (12 %), Rapid (6 %) a Karoq (5 %). Z luxusních modelů pak vede Audi A5. Nejžádanější automobily jsou ve variantě SUV (2019 – 30 %, 2020 – 36 %), což potvrzuje další trend ve změně zákaznických preferencí. Městská SUV si stále více získávají na oblibě díky většímu zavazadlovému prostoru a komfortním vlastnostem. Přitom ještě vloni patřilo prvenství hatchbacku (2019 – 37 %, 2020 – 35 %).



Zánovní automobily jsou stále nejčastěji v benzínovém provedení (83 %), ale došlo i k nárůstu prodejů hybridů a elektromobilů, jejichž počet je oproti loňsku dvojnásobný. Stále ale jde jen o desítky kusů. I letos posílil zájem o automobily s automatickou převodovkou (2019 – 21 %, 2020 – 26 %). Nejoblíbenějšími barvami jsou bílá (27 %), stříbrošedá (19 %) a modrá (15 %).





„Vznik novodobé Mototechny je jedním z nejlepších rozhodnutí naší společnosti v posledních letech. Podařilo se nám značku posunout do role inovativního prodejce, který dokáže zákazníkovi nabídnout širokou škálu aut i služeb. Koupíte tu nejen zánovní automobily, ale také prémiové značky a investiční vozy. Zároveň nabízíme střednědobý i krátkodobý pronájem či servis aut,“ doplnila Topolová.