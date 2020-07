Tři kempy jednou ranou! Inspektor vyrazil k rybníku Milavy na jihu Čech

Prázdninový inspektor se vypravil do rekreačního areálu Milavy nedaleko Strakonic. Po příjezdu ho čekalo překvapení, protože tentokrát musel ohodnotit více kempů najednou. Jak si provozovatelé vedli, si přečtěte níže.

Rybník Milava leží necelých 14 kilometrů od Strakonic a v přilehlém areálu si návštěvnici mohou vybrat hned ze tří kempů. A prázdninový inspektor je prošel všechny.

ATC Milavy



Začal v obecním kempu ATC Milavy, kde se můžete ubytovat pouze pod stanem nebo v karavanu. "Nabízíme travnaté plochy pro stany, stání pro obytná auta a karavany s přípojkami elektrického proudu. Máme tady vypouštěcí místo splašků," popsal starosta Velké Turné Pavel Šípek.



Toalety jsou nově zrekonstruované, ale sprchy na opravu stále čekají. Teplá voda vás bude stát dvacetikorunu. Studená teče zdarma. Nic víc tam ke kontrole není.

Kepm Milavy - Čapková

Inspektor se následně přesunul do kempu Milavy, kde se můžete ubytovat v jedné z 25 chatek nebo plně vybaveném srubu.

Anketa Jak se vám líbilo v kempech u Milavy? Za jedna, naprostá spokojenost 0 0 hlasů Za dva, kromě pár nedostatků paráda 0 0 hlasů Za tři, bylo to takové nijaké 0 0 hlasů Za čtyři, dost ubohé 0 0 hlasů Za pět, nuda, příště si rozhodně vyberu jiné místo 0 0 hlasů Hlasovalo 0 lidí.

"Je zde kuchyňka, dále taková společenská místnost s televizí a nahoře ložnice. Sprchový kout a toaleta. Je tady i teráska, kdo chce, může sedět venku," popsala srub majitelka kempu Naděžda Čapková.



"Nedostatky tady určitě jsou, je to takový jednodušší kemp. Nečekáme od toho moc. Mohli by tady být třeba lepší sprchy. Jinak v pohodě, jídlo taky," zhodnotila návštěvnice kempu.

Plánovaná rekonstrukce



"Měli jsme naplánovanou opravu sprch na jaro, trošku se nám to posunulo, jsme stačili jen na dámských sprchách něco rychle upravit, přidat jeden sprchovací box. Rekonstrukci jsme odložili na podzim," doplnila majitelka kempu. Modernizaci by si rozhodně zasloužily i toalety. Byly alespoň čisté.

Restaurace a obchůdek



V restauraci najdete spíše jednoduchá smažená a grilovaná jídla, hlavně různé řízky. Ceny skáčou asi od 90 do 130 korun. "Dal jsem si kuřecí grilovaný plátek, dobrý je to," pochutnal si jeden ze strávníků.



V areálu najdete obchůdek se základními potravinami a nejenom děti určitě ocení nově vybudovanou trampolínu. "Tam je 50 korun vstupné na celý den, dostanou pásku na ruku," objasnila majitelka kempu.





Kemp Luhy



Nakonec se inspektor šel podívat do kempu Luhy, kde chatky prošly v letošním roce opravou. "Opravili jsme střechy, vybílili chatičky, dali jsme nové podlahy a lino, chatky jsme natřeli. Houpačky a kolotoče mají také nový nátěr," vyložila majitelka kempu Luhy Jitka Šupová.



"Postele tady jsou, skříně taky. Kuchyňka tady je, lednička tady je. Je to všechno vybavené, takže to bude v pořádku. Na první pohled jsme velice spokojení. Když bude škaredě, tak můžeme sedět vevnitř, když bude pěkně, tak venku. Úplně bezvadný," pochvalovala si ubytovaná žena.

Sociální zařízení



Ani v tomto kempu nesmí chybět návštěva toalet a sprch. Na první pohled je to tam poměrně čisté. Některé toalety by to ale chtělo trochu uklidit, jak zjistil inspektor při podrobnější prohlídce.

Výlet na kolech



"Máme prolézačky, houpačky, kolotoč, zmrzlinu, každou středu máme dětskou diskotéku," přiblížila Šupová. Kolem kempů vede hned celá řada cyklo tras, vydat se můžete například do Blatné nebo Písku.

Závěrečné hodnocení



Trojice kempů nabízí srovnatelné ubytování, občerstvení i sociální zázemí. Protože se jejich majitelé snaží areály modernizovat, rozhodli jsme se udělit bronz.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.