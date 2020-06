Samosběr jahod na vlastní kůži: Za hodinu dřiny tři kilogramy

Předtím než na samosběr vyrazíte, zjistěte si, jestli už nejedete zbytečně, radí reportérka TN.cz. "Klíčová je pro mě vzdálenost, to jsem ale netušila, že na mnoha polích už žádné jahody nezbyly. Obvolala jsem proto nejbližší samosběry a kousek od Prahy nacházím Jahodárnu Sedlčánky," popsala.

A vypráví, jak její výprava za čerstvými, ručně natrhanými jahodami vypadala:



Přijíždím na začátek otevírací doby, a tak doufám, že budu na poli úplně první. Omyl, pár aut už tu stojí. Jdu si tedy pro kyblík určený pro návštěvníky. Na prodejně se dozvídám, jaké množství jahod se mi do nádoby vejde. "Je to něco přes 3 kilogramy,“ říká jedna ze zaměstnankyň.



Mířím tedy k plantáži jahod, kde na mě čeká služba, která kontroluje chování lidí na poli a instruuje je, kde a jak mají sbírat. "Vítejte. Každý má tady svou uličku a sbírá zleva, zprava. Hlavně nešlapat v jahodách. Na konci se otočíte a jdete do další uličky,“ vysvětluje dozorčí na poli.



I když se tu jahody sbírají od konce května, stále jich je dost. Jen místy jsou vybrané, stačí ale dobře hledat. Malé, velké, krásně červené, ale i nahnilé nebo nedozrálé. Výhodou je, že pouze vy vybíráte, co si domů odnesete. Důležitá je i ochutnávka, na tu myslím už od příchodu na pole. Jahoda je sice trošku od hlíny, ale jinak je sladká.“



Po půl hodině ale lituji, že jsem se na práci na poli lépe nepřipravila. Sluníčko pálí, chtělo by to brýle nebo ideálně kšiltovku, která by mi chránila i hlavu. Moje poněkud pohodlná otevřená obuv také není ideální, při každém kroku si do sandálů nabírám hlínu a trávu.



Když mám košík z větší části naplněný, přicházím s dalším zjištěním - a to je, že ranní vypití čaje mi jako zásoba vody na sběr nestačí. Technika sběru, kdy se pro každou jahodu zvlášť ohnu, je hodně vysilující. Nechám si proto poradit od paní ve vedlejším řádku. Při sbírání se tedy snažím chodit jako kachna a kyblíček posouvám před sebou. Dozvídám se od ní i další informace.

"Volala jsem sem asi před čtrnácti dny a říkali, ať ani nechodíme, že jsou tu davy.“ Podle majitele Jiřího Sixty je letošní davové šílenství už pryč. "My jsme v jednu chvíli, na začátku června, museli samosběr stopnout. Byl totiž takový zájem, že jahody nestíhaly dozrávat, a tak jsme na dva dny úplně zavřeli. Během pěti neděl k nám přišlo na samosběr nebo si nakoupit ovoce a zeleninu přes padesát pět tisíc návštěvníků,“ těší majitele Jahodárny Sedlčánky.

Sluníčko pálí, mohlo by ale také pršet. Nálada na poli je příjemná. "Přijeli jsme teda trošku s křížkem po funuse, loni jsme vyrazili dřív. Do koláče a knedlíků budou ale dobré,“ říká sběračka ve vedlejší řadě. Podle majitele se samosběr rok od roku vyplácí, a to i když člověk omylem na nějakou jahodu šlápne nebo jí sní. "Služba hlídá, jestli se na poli něco neděje, ale lidé se tu chovají vážně velice slušně,“ míní Jiří Sixta.



Ještě poslední jahodu a mám hotovo. Trvalo mi to něco málo přes hodinu. Vypadalo to jednoduše, musím ale přiznat, že to bylo celkem náročné. V košíku mám prý něco přes tři kila ovoce. Kolik za nasbírané jahody zaplatím, se dozvím na pokladně. "Dvě stě korun,“ slyším od prodavačky. Krásná cena. V obchodě bychom zaplatili i o tři stovky více a neměli jistotu, že budou plody kvalitní.



Konečné shrnutí. Příště pevnou obuv, dostatek tekutin a pokrývku hlavy. Jestli si berete jako pomocníky děti, zabalte i malou svačinku a opalovací krém. Sezóna samosběru se ale pomalu blíží ke konci, pokud si chcete natrhat jahody sami, na nic nečekejte a vyrazte už ráno. Máte jistotu, že pole ještě nebude plné sběračů.