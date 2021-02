Tři roky od vraždy Kuciaka má matka jeho snoubenky opět důvod žít

Dnes jsou to přesně tři roky od brutální vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Matka popravené mladé ženy - Zlatica - na tragédii stále často vzpomíná, nyní má ale alespoň důvod k veselejším myšlenkám. Stará se totiž o miminko!

Ani tři roky po brutální vraždě, která otřásla Slovenskem a vedla k pádu vlády, není případ uzavřený, osudem části obžalovaných se totiž ještě bude zabývat slovenský nejvyšší soud.

"Máma Martiny Zlatica Kušnírová (55) žije na východě Slovenska v malé vesnici nedaleko Prešova a nově má ve svém opatrování malé miminko. I díky tomu je vzpomínání na zavražděnou dceru o něco lehčí," píše zpravodajský portál Nový čas.

Smutek ale prý prožívá stále stejně intenzivně, se smrtí dcery a jejího snoubence se prý nesmířila dodnes. A to navzdory tomu, že střelec i zprostředkovatel vraždy už od soudu odešli s pravomocnými rozsudky. Údajní objednavatelé popravy novináře a jeho milé stále čekají na verdikt nejvyššího soudu.

"Když jsem se jim tehdy nemohla dva dny dovolat, tak jsem jim nechala vzkaz - jestli se na mě kvůli něčemu zlobí, tak ať mi aspoň dají vědět, že jsou v pořádku," vypráví Zlatica.

Přesto má nyní těžce zkoušená žena alespoň jeden důvod k radosti. Protože je profesionální náhradní matkou, stará se už pár měsíců o nyní osmiměsíční miminko z dětského domova.

Máme nové důkazy ke Kuciakově vraždě, oznámili tento týden slovenští prokurátoři:

"Je to děvčátko a je to zlatíčko. Připomíná mi Martinku, když byla malá. Do péče jsem holčičku dostala před Vánocemi. A občas aspoň přijdu na jiné myšlenky," svěřila se Zlatica.

Pokud si chcete kauzu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové připomenout nebo se o ní dozvědět víc, můžete si už nyní na Voyo pustit velmi kladně hodnocený dokument Ján a Martina.