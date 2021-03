Tři vteřiny rozhodly, vše mohlo být jinak! Známá kapela popsala děsivou nehodu

Nehoda se stala ve středu kolem poledne v Hradci Králové. Dvacetiletý řidič v červeném BMW ohrozil protijedoucí řidičku a narazil do jejího auta Honda Civic. Podle policie nepřizpůsobil rychlost jízdy, BMW bylo po nárazu odhozeno na parkoviště, kde narazilo do zaparkovaného auta Volkswagen Touareg.

U něj stáli nic netušící hudebníci. Ti se akorát připravovali na nahrávání, ke kterému už ale vůbec nemuselo dojít. Z auta si brali poslední věci, když do jejich vozu rozjeté BMW narazilo. Jednoho ze členů kapely minulo o pár centimetrů.

"Vidím našeho zpěváka, jak letí dopředu. Mně přirazily dveře nohu. Kouknu se na druhou stranu, náš producent a klávesák dopadá asi pět metrů od auta," popsal bezprostřední okamžiky po brutálním nárazu rapper a textař kapely Poetika Eduard Rovenský.

Řidička, kterou BMW nejprve nabouralo, byla v autě podle Rovenského se svými dětmi. Zraněna byla jen ona. Zranili se všichni tři členové kapely, rapper ale hovoří o štěstí.

"Ten Touareg se lehce pootočil, kdyby tady bylo jiné auto, tak ti dva kluci jsou rozmašírovaní, protože by je to úplně rozmázlo. Z druhé strany Dana napálilo auto do hrudi, on v něm udělal docela hezkou díru, letěl pár metrů vzduchem a naštěstí dopadl na trávu. Ondra to samý, toho to zase srazilo dopředu," doplnil Rovenský.

Klávesistovi a producentovi kapely Danovi Hrdličkovi sešili v nemocnici hlavu, i přes brutální náraz má namožené vazy, vyvázl ale bez zlomenin. Zpěvák a textař Ondřej Brejška má po nehodě problémy s ramenem, zády a roztržený loket.

"Policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou alkohol u všech řidičů. U jednoho z řidičů byl proveden test DrugWipe s pozitivním výsledkem na amfetamin," sdělila k případu mluvčí policie Lucie Konečná.

"Nejvíc mě štve, že se chlápek ani neomluvil. Místo toho, aby šel za námi a ptal se, jak nám je, tak řešil právníky," přilblížil Rovenský.

Členové kapely se rozhodli o celé nehodě promluvit, aby upozornili ostatní řidiče na to, že stačí chvilka a celý život se může obrátit naruby.

"Dneska už si budu sakra hlídat, abych se držel všech předpisů, protože člověk nikdy neví. Může být střízlivý, může být v nejlepší kondici a skočí mu do vozovky dítě a neubrzdí to. A včera... Mám to pořád před očima," uzavřel Rovenský.

I přes šok, strašlivý zážitek a zranění, která se ozývají i další den, se kapela sešla a pokračovala v plánovaném nahrávání, které musela kvůli koronaviru několikrát odkládat.

Podívejte se, jak kapela nahrávání zvládla: