Třídenní víkend se stává trendem. Lidem dle expertů volný pátek svědčí

Méně stresu, více volného času i vyšší pracovní výkon – to jsou dle odborníků největší výhody třídenního víkendu. Stále více firem přistupuje na zkrácení pracovního týdne na pouhé čtyři dny.

Ačkoli se může zdát, že méně pracovních dní automaticky znamená i méně odvedené práce, podle výzkumu expertů to tak není. Zaměstnanci prý mají naopak tendence odvádět lepší výkon a lépe stíhat termíny.

Vyhlídka na delší volno jim dle průzkumů také pomáhá lépe si rozvrhnout čas. Volný den pak často využívají například k návštěvě lékaře či úřadů a nemusí tak kvůli tomu ukrajovat z dovolené.

To, co bylo dříve výsadou jen šéfů a manažerů, aktuálně proniká i do běžných benefitů pro řadové zaměstnance. Podle odborníků se firmy stále častěji orientují na samotný výkon a odpracované hodiny pro ně přestávají být zásadní. Mění se tak i podoba pracovních smluv.

Podle statistik společnosti OECD patří Češi mezi nejpracovitější národy. Během loňského roku v průměru odpracovali 1788 hodin. To je o více než 60 hodin více, než je průměr ostatních států, které organizace sdružuje.

V posledních letech však experti pozorují určitý pokles pracovního výkonu. A nejde prý o trend jen v Česku. "Pro Česko, ale i značnou část Evropy, a to na rozdíl od USA či východní Asie, je v posledních letech skutečně patrné určité uvolnění pracovní doby, ale i pracovních povinností. Jeho projevem je větší důraz na mimopracovní čas, tlak na prodlužování dovolené," vyjádřil se specialista na psychologii práce Jan Urban pro Seznam Zprávy.

Volný pátek je právě jedním z bodů, který prosazuje stále více zaměstnanců i firem. Řada evropských zemí začala zejména páteční odpoledne chápat spíše jako součást víkendu než pracovního týdne. Během loňského léta třídenní víkend otestovala společnost Buffer, která spolupracuje i s technickým gigantem Microsoft.

Ukázalo se, že lidé pracují více a jsou mnohem spokojenější. Podle vyjádření firmy stihlo svou práci 90 % zaměstnanců a někteří vypracovali i úkoly nad rámec běžného procesu. Více než tři čtvrtě pracovníků uvedlo, že se cítilo méně ve stresu a lépe se jim pracovalo. Letos firma pracovní pátky zrušila úplně.

Stejný pokus v jedné z japonských společností ukázal, že volné pátky jsou výhodné i pro samotné zaměstnavatele. Firma ušetřila díky nižší spotřebě elektřiny a produktivita vzrostla o 40 %.