Trikolóra na památkách, pietní akce. Svět truchlí pro Notre-Dame

Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Francouzům opravu Notre-Dame do pěti let. Ocenil práci hasičů i solidaritu desetitisíců občanů, kteří se sešli na pietních akcích, aby demonstrovali víru v to, že poničená katedrála bude znovu chloubou Paříže. V barvách francouzské trikolóry se po celém světě rozsvítily pamětihodnosti.

"Notre-Dame postavíme znovu a ještě krásnější, chci, aby se tak stalo do pěti let. My to zvládneme," zveřejnil francouzský prezident Emmanuel Macron.

Pařížská dominanta v plamenech hluboce zasáhla srdce francouzského národa. Za budoucnost katedrály se na náměstíčko jen pár set metrů od požárem zničeného chrámu Matky Boží přišli společně pomodlit stovky lidí. Za zvuku chorálu pokládají k sošce Panny Marie květiny, zapalují svíčky.

Plameny, které chrám zachvátily v pondělí večer, zasáhly střechu i některé vitráže. Zřítila se štíhlá věž i část klenby. Francouzi ale přesto neztrácí víru, že Notre-Dame opět povstane v celé své kráse.

"Mlha opadá a my vidíme naději. Modlíme se teď k Panně Marii, všichni Francouzi jsou teď jednotní - ti věřící i nevěřící. Všichni mají slzy v očích," uvedl účastník pietní akce Vianney de Villaret.

Obrazy zkázy přenášené prakticky v přímém přenosu zasáhly celý svět, v barvách francouzské trikolóry se rozsvítil newyorský mrakodrap One World Trade Center, most přes řeku Neretvu v Bosně a Hercegovině i budova benátské opery, která také kdysi vyhořela. Podle Emmanuela Macrona si poradí i Francouzi.

"Během našich dějin jsme postavili města, přístavy, kostely. Mnoho z nich vyhořelo, bylo zničeno. Pokaždé jsme je postavili znovu," hlásal Macron při projevu.

Výstavba slavné katedrály v centru Paříže začala před více než 850 lety. Uchovávala ale i mnohem starší relikvie. Některé cenné umělecké a církevní artefakty se zachránit podařilo. Třeba měděného kohouta, který zdobil špičku štíhlé věže nad chrámovou lodí. Legenda hlásá, že měl po staletí chránit budovu i její návštěvníky.