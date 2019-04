Třináct mrtvých a spoustu zraněných. V JAR se zřítil kostel

Třináct lidí přišlo o život při velikonoční bohoslužbě v Jihoafrické republice. Nehoda ve městě Dlangubo v provincii KwaZulu-Natal se stala podle vládního úředníka v pátek během pozdního dopoledního.

Zeď z cihel v přední části kostela se zcela zhroutila. Stavba podle prvotních odhadů vyšetřovatelů nejspíše nevydržela následky silného deště a větru, který sužoval oblast v minulých dnech.

The ACDP leadership and its members extend their condolences to those who lost their loved ones, when thirteen worshippers were killed after heavy rains caused the roof to collapse at the Pentecostal Church in Dlangubo on the KwaZulu-Natal north coast. We pray the peace and pic.twitter.com/dTxqpft1la