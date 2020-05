Třináctiletá dívka se zřítila do hlubokého lomu, padala 20 metrů!

Třináctiletá dívka se v pondělí zřítila do lomu Mikšov nedaleko Skutče. Dívka měla spadnout do dvacetimetrové hloubky, její pád byl naštěstí brzděný, záchranáři ji tak našli při vědomí. Zásah komplikoval velmi náročný terén. Dívku transportoval do nemocnice vrtulník.