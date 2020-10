Trojice astronautů dorazila na vesmírnou stanici v rekordním čase

Podle plánu odstartovala ruská raketa z pronajatého vesmírného startovacího zařízení v Kazachstánu na šestiměsíční akci na stanici. Let trval tři hodiny. Loď poprvé využila zrychlený manévr a stačily pouhé dva oblety Země k přiblížení ke stanici. Dříve kosmonautům trvala cesta asi dva až tři dny a museli obkroužit planetu čtyřiatřicetkrát. Do budoucna se plánuje další zrychlení. K dopravě na Mezinárodní vesmírnou stanici by pak měl stačit pouze jeden oblet planety a zhruba dvě hodiny letu.