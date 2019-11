Trojice "hrdinů" napadla školáka. Po pachatelích policie pátrá! VIDEO

Útok na čtrnáctiletého chlapce se odehrál na začátku listopadu. Trojice podezřelých si mladíka zřejmě vyhlédla už na nástupišti stanice metra Florenc. Jeden z mužů na něj zaútočil kopem, kterým ho měl zasáhnout do krku. V tu chvíli k napadenému přistoupil druhý muž, chytil ho pod krkem a z ledvinky mu ukradl reproduktor. Žena, která oba útočníky doprovázela, celý útok sledovala.

Jeden z mužů posléze vzal okradeného kluka kolem ramen a vyvedl ho z nástupiště do haly autobusového nádraží Florenc. Chlapec využil chvilkové nepozornosti trojice a oslovil neznámého muže v hale a požádal ho o pomoc. Jeden z podezřelých si toho ale všiml a udeřil mladíka pěstí do nosu. Hned poté pachatelé utekli pryč. Napadenému způsobili škodu ve výši 2000 korun.

"Celý případ si převzali kriminalisté a pátrají po dvou mužích a ženě, kteří jsou podezřelí z trestného činu loupeže. V případě dopadení a odsouzení jim za tento čin hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi," řekla k činu mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Na sociálních sítích, kam policie umístila záznam z kamer zachycující trojici útočníků, vyvolal útok na chlapce vlnu vzteku zaměřeného na podezřelé. "Hnus, co se děje!" shodují se uživatelé. "Obnovit pár trestů ze středověku. To by byla švanda," dovolává se tvrdého potrestání povedeného tria Jan N.

Policie žádá kohokoliv, kdo podezřelé pozná, nebo ví, kde by se mohli zdržovat, nebo má jakoukoli informaci, která by mohla pomoci při pátrání, ať zavolá na linku 158.