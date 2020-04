Trojice mladíků hodila záliby za hlavu a radši pomáhá v uzavřené zóně!

Hrdina pro dnešní den není jeden, jsou hned tři. Jde o mladíky z Litovle, která byla čtrnáct dnů spolu se sousedním Uničovem a Červenkou uzavřena. A všichni patří mezi dobrovolníky, bez kterých by život v uzavřené zóně byl mnohem složitější.

Tři mladíci, které zná celá Litovel. Lukáš Kohout, František Nabenkoegel a Jan Borovka. Od prvního dne, kdy se celé okolí světu uzavřelo, hodili za hlavu své záliby a koníčky.

Z Honzy Borovky se stal nákupní maniak. Plné tašky nosí seniorům až ke dveřím, stejně tak lidem v karanténě. "Jsem se prostě rozhodl jít do toho naplno a nečekat, až se někdo zvedne a tak jsem byl ten, co se zvedl a šel pomáhat," popisuje mladík.

Za necelé tři týdny skoro tři tisíce kilometrů po Litovli najezdili Lukáš Kouhout s Frantou Nabenkoeglem. I pro něho to byl šok, když se v pondělí 16. března celá oblast uzavřela.

"Bylo to strašně rychlé. Nikdo nevěděl, že nás odstřihnou. Lidi v Litovli i okolí byli ve stresu, vůbec nevěděli, co bude, co nebude," vzpomíná s odstupem času.

S Lukášem Kohoutem od té doby rozvážejí ušité roušky, dezinfekci, pomáhají jednotlivým lidem nebo litovelskému domovu pro děti. Hlavně ze začátku pomoc zvenku nepřicházela. Denně objíždějí dílny, kde se šijí roušky. Ty v Litovli vznikly prakticky všude.