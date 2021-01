Trojice Slováků měla na Maltě unést krajana, násilím z něj mámili peníze

Trojlístek údajných zločinců si v sobotu vyslechl obvinění za únos třicetiletého muže - jde o devětačtyřicetiletého Petera T., o dva roky mladšího Antona T. a dvaadvacetiletého Adama M. Všichni tři Slováci ale podle portálu Times of Malta obvinění z únosu a dalších zločinů odmítají.

Příběh se začal odvíjet ve středu večer v městečku Mellieħa, které je také turistickým letoviskem. Podle portálu trojice naložila svého krajana do auta, svázala mu ruce a odvezla ho do lesa.

Tam únosci podle vyšetřovatelů svoji oběť přivázali ke stromu, vysvlékli, mlátili a vyhrožovali jí nožem. Při tom požadovali peníze. Později násilníci muže naložili zpět do auta a odvezli do dvacet kilometrů vzdálené Sliemy, kde ho drželi v hotelu proti jeho vůli, píší Times of Malta.

Unesenému se podařilo věznitelům utéct další den odpoledne ve chvíli, kdy chystali jeho převoz jinam. Jeho křik o pomoc slyšeli lidé v nedalekém obchodě, kteří zavolali policii.

Strážci zákona byli na místě velice rychle a zatkli trojici podezřelých. V sobotu uveřejněném prohlášení policisté mimo jiné napsali, že trojice u sebe měla věci patřící unesenému a že se vyšetřovatelům také podařilo identifikovat auto, které únosci používali. Není jasné, jak vysoký trest údajným násilníkům hrozí. Neví se ani to, zda svoji oběť osobně znali.

Chvíle hrůzy zažila na konci roku 2019 matka kojence v Praze. Zloděj jí totiž auto ukradl i s dítětem: