Trojici zastřelili kuší. Guru Torsten ovládal v sado-maso sektě otrokyně!

Kolem případu muže a dvou žen zastřelených kuší v bavorském Pasově a dvou žen, které našli mrtvé ve městě Wittingen je zatím stále mnoho otázek. "Jistě víme akorát to, že máme pět mrtvol. Všechno ostatní je zahaleno mlhou," řekl pasovský státní zástupce Walter Feiler.

První důkazy, které se policistům podařilo vypátrat, ukazují na podivné vztahy mezi pěti mrtvými. Pozornost policistů se zaměřuje hlavně na třiapadesátiletého Torstena W.. Pracují s možností, že byl jakýmsi guru této podivné sekty se zájmem o středověk.

Televize RTL označila skupinu, do níž mrtví patřili, dokonce za sexuální kult. Její členové se měli kromě středověku vyžívat v sadomasochistických praktikách. To naznačila i psycholožka Ulrike Schiesserová, která uvedla, že je potřeba podívat se na dynamiku vztahů mezi zemřelými. Tak silné vazby, jaké mezi nimi podle prvotních zpráv panovaly, napovídají tomu, že šlo o sektu nebo spolek vyžívající se v BDSM praktikách, uvedla psycholožka pro deník Der Standard.

Podle listu Focus měl být kruh původně mnohem širší. Kromě třiapadesátiletého Torstena W., o 20 let mladší Kerstin E., a 30leté Fariny C., které našli v sobotu zastřelené kuší v Pasově v penzionu, a pětatřicetileté Gertrud C. a devatenáctileté Cariny U., které našli v pondělí ve městě Wittingen, do něj měli původně patřit další tři muži.

Ti měli společně s Torstenem provozovat krámek se středověkými artefakty ve městě Hachenburg. Jeden z mužů spáchal před třemi roky sebevraždu. To on, coby její bývalý učitel, měl do skupiny přivést dnes devatenáctiletou dívku. Dva muži stále žijí a mohli by přinést klíčová svědectví o tom, jak to v údajné sektě fungovalo. Reportérům se je ale nepodařilo vypátrat.

Carina svou rodinu za sektu vyměnila před třemi roky. Svědectví dívčiných rodičů přinesla televize RTL. Původně veselá dívka začala nosit tmavé oblečení a začala si barvit vlasy. V 16 letech odešla z domova, žila v dětském domově a v 18 letech se přestěhovala k Torstenovi.

"Dodnes nechápu, jak může někdo někoho takto za čtyři až šest týdnů kompletně zmanipulovat," podivuje se dnes Carinin otec. Torstena měla dívka poznat ve škole bojových sportů, které skupina společně provozovala.

Jakoby byly otrokyně, popsal ženy svěděk

RTL mluvila také s Alexanderem Krügerem, od něhož si nějaký čas Torsten pronajímal farmu. Původně měl tvrdit, že je psycholog a žije s přítelkyní, která je právnička. Místo ní ale Krüger u Torstena našel lesbický pár, což měla být Farina a Gertrud, které pracovaly jako manažerka pekárny a učitelka, a mladou Carinu.

"Mluvil s nimi divným tónem. Byly mu téměř podřízené. Měl jsem pocit, že nemají dovoleno se mnou mluvit. Jeho tón byl zvláštní, opravdu velmi zvláštní. Nebyl to způsob, jakým mluvíte s ostatními, byly to krátké rozkazovací věty. Jejich reakce, řeč těla, byly velmi podřízené. Držely hlavy sklopené, kdybych je znal lépe, řekl bych, že se ho bojí. Byl jejich pán a dával jim rozkazy," popsal Krüger vztahy, které na farmě pozoroval.

Psycholožka Schiesserová vysvětluje, že ženy mohly hledat někoho, kdo by pro ně byl jako milující otec, kterého nikdy neměly. Že jim téma smrti bylo blízké, dodává výzdoba obchodu se středověkými předměty, kterou přes okno němečtí novináři vyfotili.

Trojice odjela na středověký trh do Rakouska. Tomu, co se cestou zpět do Německa v bavorském penzionu stane, nic nenasvědčovalo. "Příští rok se určitě vrátíme," napsali podle Focusu na facebookový profil trhu, kterého se zúčastnili. Torsten měl podle lidí z okolí mnoho projektů, které souvisely s jeho vášní pro středověk.

Trojice prý zemřela po výstřelech z kuše! Policie našla další mrtvé

Jenže v sobotu ráno ho zaměstnanci našli, jak leží s Kerstin v posteli, oba se drželi za ruce, kuší měli prostřelená srdce a do těla zapíchnuté i další šípy. Ty je však zasáhly až po smrti. V pokoji byly jejich dopisy na rozloučenou. Farina ležela na podlaze, jí smrtelné zranění způsobil průstřel šípu z kuše krkem. Policisté pracují s verzí, že šlo o rozšířenou sebevraždu, že Farina nejdříve zastřelila pár a pak sebe.

Gertrud C. nalezená v domě ve Wittingenu byla její partnerkou. V domě byla i mrtvá devatenáctiletá Carina. Jak obě zemřely, zatím policisté neprozradili. V domě se ale žádné kuše a šípy nenašly a na tělech nebyly žádné viditelné známky poranění.

Záběry z místa, kde trojici zastřelenou kuší našli: