Oteplování v Česku zrychluje. Už brzy bude u nás počasí jako v Itálii nebo v Řecku

Vlny tropických veder, sucho, úbytek podzemní vody, rozmnožení kůrovce i reformy v zemědělství. To je výčet jen některých následků dlouhodobé změny klimatu v Česku. Podle klimatologů u nás za posledních 60 let stoupla průměrná teplota o celé dva stupně Celsia. V posledních 10 letech navíc změny zrychlují.

"Těch posledních deset let je dokonce zcela výjimečných, v rámci republiky zintenzivněla klimatická změna toho oteplování. Proto také teď přibývá i těch extrémů," vysvětlil ve středeční Snídani s Novou klimatolog Pavel Zahradníček.

Největší teplotní rekordy v Česku padly v roce 2015 a 2018. Současná změna klimatu je zapříčiněná přidáváním skleníkových plynů do atmosféry. A právě to, že přidáváme do atmosféry více energie, dělá podle Zahradníčka klimatické změny extrémnější.

"V posledních letech jsme některé roky zažívali teploty, jaké jsou třeba ve středomoří. Klima se výrazně změnilo například na Vysočině, kde bývalo většinou chladnější, a teď se nám posouvá více do klimatu, jaké bývá na Hané. Do budoucna se tak může stát, že právě v těch nížinách bude podobné počasí jako právě ve středomoří," popsal Zahradníček.

S vyššími letními teplotami paradoxně souvisí i stále častější extrémní bouřky a vichřice. Běžného výskytu tornád, jaké nedávno zažili obyvatelé Jižní Moravy, se ale podle klimatologa v Česku obávat nemusíme.

"Tornád se obávat nemusíme, to je zcela výjimečný jev. Jestli to ale má spojitost s se změnou klimatu, to nejsme schopni říct. Je to opravdu jev, který se u nás stává jednou za 100, 200 let. V moderní době jsme vlastně takto silné tornádo nepozorovali, ale silné bouřky samozřejmě v létě přicházejí, a i před nimi se musíte mít na pozoru, protože i ty dokážou nadělat dost velké škody. Třeba zabití člověka bleskem je v Česku podstatně častější než šance, že umřete na zásah tornáda," vysvětlil klimatolog Pavel Zahradníček.

Podle propočtů klimatologů by za 30 let mohlo být léto teplejší až o 7 stupňů Celsia a zdvojnásobí se i počet tropických nocí (teploty nad 20 °C). Podnebí bude méně mírné vysoké teploty a sucho bude stejně jako období chladu nebo deště trvat déle.