Tropy dnes skončí! Vrátí se ještě do konce léta? PŘEDPOVĚĎ

Podle meteoroložky Dagmar Honsové by se mělo začít postupně ochlazovat od středy: "Dnešek je posledním tropickým červencovým dnem a podle výstupů numerických modelů to vypadá, že se k nám tropy nevrátí nejméně do poloviny srpna. Nejvyšší odpolední teploty se budou nejčastěji pohybovat kolem letní hranice, tj. 25 °C. Počasí tak bude příznivější i pro sportovní aktivity."

Ani s koupáním se do konce léta rozhodně loučit nemusíme. "I díky tomu, že teplota vody se v přírodních koupalištích pohybuje vysoko - nejčastěji od 24 do 26 °C, k vodě nás to bude lákat stále. Dobrá zpráva je i ta, že počasí bude bohatší také na srážky a bude nižší výpar. Na extrémně vysoké teploty to do konce léta nevypadá," dodala Honsová. Podívejte se na předpověď na jednotlivá období v srpnu:



Období 1. – 10. 8. 2019



Polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Na frontách až zataženo a srážky i bouřky četnější. Ranní teploty 16 až 11 °C. Denní teploty 22 až 29 °C, postupně 20 až 24 °C.



Období 11. – 20. 8. 2019



Oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Ranní teploty 15 až 10 °C. Denní teploty 22 až 28 °C.



Období 21. – 31. 8. 2019



Převážně polojasno, jen při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Ranní teploty 14 až 8 °C. Denní teploty 20 až 27 °C, přechodně 30 °C.