Tropy jsou zatím v nedohlednu, červen bude teplotně spíše průměrný

Letošní květen patří k nejchladnějším za několik desítek let. A ani červen nebude podle meteorologů příliš teplý. Počasí bude po celý měsíc teplotně průměrné až slabě podprůměrné. Na pořádné tropy si tak budeme muset ještě počkat.

Konec měsíce května je chladný a deštivý, jinak tomu nebude ani v nadcházejícím týdnu, kdy bude většinou oblačno a taky déšť. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude červen teplotně průměrným až slabě podprůměrný. Nejchladněji by mělo být právě nadcházející týden.

Pak by se už teploty měly začít pomalu zvyšovat. "Nejvíce srážek očekáváme, co se týká celostátního průměru, ve druhém ve čtvrtém týdnu, v ostatních dvou týdnech by se měly pohybovat v blízkosti dlouhodobých průměrů pro toto roční období,“ informuje ČHMÚ.

Počasí bude v příštím týdnu ovlivňovat především tlaková výše se středem nad Severním mořem. Současně bude východní polovinu území zpočátku ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která bude postupovat ze Slovenska nad Ukrajinu. V první polovině týdne se tlaková výše přesune ze Severního moře nad Skandinávii a zmohutní - a to znamená, že bude stále chladno.

Tak či tak se ke konci příštího týdne můžeme dočkat teplot, které překročí 20 stupňů Celsia, v neděli by teploměr mohl ukázat dokonce 24 stupňů Celsia.

Důvodů, proč je v současné době v Česku tak chladno, je podle odborníků více. Meteorolog Petr Dvořák přikládá chladné jaro slabé sluneční aktivitě, nezvyklému tryskovému proudění i takzvanému jevu La Ňina.

"Důvodů, proč je v současné době tak chladno, je hned několik. Z části za to může jev La Ňina, který ovlivňuje teplotu vody v oceánech, a tím ovlivňuje i chování atmosféry. Studené počasí můžeme připisovat určitě také slabé sluneční aktivitě a tryskovému proudění, které se v současné době až nezvykle dlouho nachází v jižní části Evropy a zabraňuje přístupu teplého vzduchu,“ uvedl meteorolog Petr Dvořák.

