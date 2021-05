Tropy nebudou, ukazuje výhled počasí. Kdy se po ochlazení znovu oteplí?

Pokud patříte mezi ty, kteří se už nemůžou dočkat tropického počasí, pak vás měsíční předpověď expertů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) rozhodně nepotěší. Podle ní nás totiž kromě dneška v následujících čtyřech týdnech žádné tropické dny nečekají. Na druhou stranu to vypadá, že ranním mrazíkům už definitivně odzvonilo.

"Předpokládáme, že období od 10. května do 6. června bude teplotně průměrné až slabě nadprůměrné. První týden bude teplotně průměrný až nadprůměrný, jeho první polovina bude výrazně nadprůměrná, ve druhé se výrazně ochladí," uvádějí v úvodu měsíční předpovědi meteorologové. Tomu bude odpovídat i sešup nočních teplot ze 14 na osm stupňů Celsia.

A na nynější, v podstatě letní počasí s teplotami kolem 28 °C, naváže výrazné ochlazení, kdy teploměry v sobotu a v neděli ukáží jen 15 stupňů nad nulou.

"Další dva týdny budou teplotně průměrné. Jako relativně nejchladnější vychází týden od 17. do 23. května s průměrem nejnižších nočních teplot kolem 7 °C a průměrem nejvyšších denních teplot kolem 18 °C. První červnový týden by měl být opět teplejší," slibují v měsíční předpovědi meteorologové. To se už maximální teploty mohou opět přiblížit k tropické třicítce.

V následujících čtyřech týdnech bude také žádoucí mít po ruce deštník, i když na žádné intenzivní průtrže mračen to podle předpovědi nevypadá.

"Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné až slabě nadprůměrné. První (tento) týden bude nadprůměrný s úhrnem kolem 26 mm. V dalších týdnech bude srážek méně s úhrny v rozmezí 10 až 20 mm," uvádějí experti z ČHMÚ.

Nepříliš teplý květen přichází po výjimečně studeném dubnu. Podle expertů byl čtvrtý měsíc roku naposledy takhle studený v roce 1997, tedy před více než dvaceti lety. Co za tím stojí, zjistíte v tomto článku na TN.cz.