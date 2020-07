Zvykli jsme si na hic, tropy ale nejsou typické. Počasí je zpátky v normálu

Červenec v roce 2004, průměrná denní teplota 17 až 18 °C a lidem bylo takové vedro, že se koupali v rybníce. V současné době při relativně stejné teplotě to na koupání nikdo nevidí, a dokonce mají lidé v záloze teplejší oblečení.



Toto léto se vymyká tomu, na co jsme si za posledních pár let zvykli. "My jsme se jako děti koupali při teplotách daleko nižších, ty dnešní jsou daleko míň otužilé a potřebují vyšší teploty,“ odpověděl jeden z lidí oslovených štábem TV Nova.



Podle meteorologů je ale právě takové počasí pro mírný pás typické a posledních několik horkých let bylo spíš výjimkou.



"Letošní letní charakter počasí se nezbláznil. Naopak. Po pěti letech se konečně dostáváme k pravému středoevropskému charakteru počasí,“ potvrdila meteoroložka Dagmar Honsová.



Zatímco loni od prvního června do poloviny července Praha hlásila 15 tropických dní, letos pouze čtyři. Brno mělo minulý rok tropických dnů 11, letos zatím pouze dva.



Důvodem změny není úbytek letecké dopravy kvůli pandemii, nebo změny v ozónu, jak někteří zkoušejí tipovat. Jen se k nám dostávají frontální vlny z Atlantiku. Podle meteorologů se léto v duchu střídmých teplot ponese i nadále.