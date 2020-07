Tropy zatím nečekejte, o víkendu bude zataženo a deštivo

Po přechodu studené fronty se v Česku na krátký čas ochladí, v následujících dnech bude také podle ČHMÚ více pršet. Teploty by do neděle neměly přesáhnout 25 °C, už v pondělí by ale mohlo být až 29 °C.

V noci na čtvrtek bylo na většině území oblačno až zataženo, stejně by tomu mělo být i během dne. Na většině území se očekávají přeháňky nebo déšť, ten by měl být podle Českého hydrometeorologického ústavu na jihozápadě a jihu k večeru trvalejší. Teploty se vyšplhají k 17 až 21 °C.

I v pátek by mělo být většinou oblačno až zataženo, v Čechách může být přechodně polojasno. V Čechách jen místy, na Moravě a ve Slezsku se pak na většině území budou objevovat přeháňky nebo déšť, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Teploty se budou pohybovat kolem 16 až 20 °C, při polojasném počasí by mohlo být až 22 °C.

Podobné počasí nás čeká také v sobotu, kdy by mělo být většinou oblačno až zataženo, jen místy může být přechodně polojasno. Déšť a přeháňky by se měly objevovat jen místy, bouřky by podle meteorologů měly být jen ojedinělé. Teploty přes den vystoupají k 18 až 22 °C, v Čechách může být až 25 °C.

Ani neděle nepřinese podle ČHMÚ výraznější vyjasnění, na většině území bude oblačno až zataženo. Místy se mohou objevovat déšť, přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty by měly vystoupat k 21 až 25 °C.

Už v pondělí pak meteorologové očekávají mírné vyjasnění, na většině území by mělo být polojasno, k večeru bude ale oblačnost přibývat. S ní by se opět měly vrátit přeháňky i bouřky. Teploty by mohly vystoupat k 24 až 29 °C.