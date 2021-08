Troufalý muž zaskočil litoměřické strážníky! Nevěřili vlastním očím

Pytlačit v noci v chovném rybníčku, a navíc ještě přímo pod kamerami městské policie. To chce opravdu hodně velkou drzost. Přesto se našel člověk, který to zkusil. Těsně před jednou hodinou v noci na středu nahodil vlasec na hladinu a čekal, jestli nějaká ryba zabere.

Zabrali ale jen strážníci, kteří u obrazovek v operačním středisku nevěřili vlastním očím. Během chvíle dorazili do parku, ten je totiž zhruba jen pět minut chůze od služebny, a nezvaný rybář měl co vysvětlovat. Cívku s vlascem mu zabavili a případ předali přestupkové komisi. Tam mu hrozí několikatisícová pokuta.

Nebyl ale první, kdo se o něco podobného pokusil. Loni tam někdo okrasné ryby pochytal a uřezal jim hlavy. Radnice chce proto park ještě lépe zabezpečit. Předloni tam zase neznámý vandal poničil závlahový systém, ze kterého část ukradl.

"Město finalizuje přípravu projektu, kdy dojde k celkové revitalizaci parku Václava Havla, a to včetně osvětlení. Kamerový systém by měl být nastaven tak, aby lampy nesvítily přímo do kamery a bylo možné lépe dohlédnout na pořádek," sdělila Eva Břenová, mluvčí města Litoměřice.