Trpíte alergií? Pylová sezóna vám v budoucnu může dát ještě víc zabrat

Lidé, kteří trpí sennou rýmou, do budoucna nemají podle odborníků z worcesterské univerzity příliš dobré vyhlídky. Z jejich studie totiž vyplývá, že změna klimatu by mohla zhoršit pylovou sezónu až o 60 %. Vše závisí na tom, jak se za pár let změní teploty a srážky.

Vědci po desetiletí zkoumali souvislost mezi množstvím pylu a povětrnostními podmínkami v Evropě. Zjistili, že déšť a teplota vzduchu mají na koncentraci pylu zásadní vliv. Podle vědeckého modelu, který vytvořil tým expertů z univerzity ve Worcesteru a na který upozornil britský zpravodajský web Daily Mail, by změna klimatu mohla zhoršit pylovou sezónu až o 60 %.

To by mělo výrazný dopad na lidi, kteří trpí alergiemi a každoročně bojují se sennou rýmou. Zhruba čtvrtina až třetina Čechů trpí nějakou formou alergie, pylové přitom patří mezi ty nejčastější. Klimatické změny by jim v budoucnosti mohly ještě více přitížit.

Dobrou zprávou ale je, že nové modely by mohly předpovídat závažnost pylové sezóny několik měsíců předtím, než začne. Takové nástroje by mohly zdravotníkům pomoci se připravit na nárůst případů senné rýmy a astmatu souvisejícím s alergií. Mohly by také pomoci samotným alergikům vyhnout se nepříjemným stavům například tím, že nevycestují do zahraničí.

"Model neposkytne přesné číslo, ale řekne nám, zda bude nadcházející sezóna obzvlášť náročná. Pokud předem víme, že nás čeká těžká sezóna, můžeme zásobovat lékárny dostatečným počtem léků proti alergiím," uvedl profesor Carsten Skjøth, který je jedním z autorů modelu předpovídání pylové sezóny.

Klima se rychle mění

Podle jiné studie, o které informoval web CNN, jsou vlivem globálního oteplování léta delší, zatímco zimy kratší a teplejší. Za posledních 60 let se léto na celé planetě prodloužilo v průměru o 17 dní. A do konce století, pokud svět nebude intenzivněji bojovat proti klimatickým změnám, by léto mohlo trvat až půl roku.

Ruku v ruce s tím by přišlo i zhoršení pylové sezóny, protože se vegetační období rostlin prodlouží. Nejen na alergiky by změna klimatu měla negativní dopad. Teplejší podnebí by mohlo vést k rozšíření nemocí přenášených komáry, jako je malárie, žlutá zimnice, horečka dengue, západonilská horečka nebo zika.