Poruchy spánku, úzkosti. Co všechno udělá každodenní pití energy drinků

Každý ví, že energetické nápoje jsou nealkoholické a zvyšují fyzickou a mentální aktivitu. Měly by nás nabudit k lepšímu výkonu nebo bychom díky nim měli přestat být unavení. Zvyšují sice naši pozornost, ale po jejich působení přichází útlum a ještě větší únava. Jaké látky to způsobuji? Jsou tyto nápoje pro tělo dlouhodobě bezpečné? A měly by je pít i děti?

Pediatrička nemocnice Motol MUDr. Júlia Miklošová i výživový specialista Bc. Michal Richter, Dis. se na odpovědích o povzbuzujících nápojích shodují. Podívejte se i na video pod článkem, kde zjistíte, co váš oblíbený energetický drink obsahuje a jestli nemá na trhu nějakou zdravější nebo levnější variantu.