Truchlení jako nemoc: Trpící lidé by mohli pobírat i nemocenskou

Nutkavé myšlení na zemřelého, intenzivní stesk, vystupňovaný pocit osamění, poruchy paměti či soustředění, ztráta smyslu života anebo důvěry v okolí – to vše jsou projevy takzvaného komplikovaného truchlení.



Podle amerických psychologů trvá komplikované truchlení šest měsíců, ti evropští ale považují za jeho obvyklou délku jeden rok.



“V současné době je to v návrhu mezinárodní klasifikace nemoci. Tento dokument bude na příštím shromáždění přijímán všemi členskými státy. Na základě dokumentu budou jednotlivé státy vyzvány, aby s touto novou verzí vlastně pracovali,“ sdělila náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.



Nemoc by tak údajně dostala nové pojmenování i jasná kritéria. Lékař by u truchlících zpřesnil diagnózu a mohl by pacienta poslat ke specialistovi. Dnes jsou takoví lidé léčeni s jinou nemocí, například depresí.



“Ta změna je spíš v přístupu jak lékaře praktického, tak i posudkové služby, protože u některých lidí ani po roce nejde stesk úplně utlumit a nejsou schopni se zařadit do normálního života,“ vysvětlil místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Igor Karen.



Podle lékařů by tak měli mít pacienti nárok na nemocenskou, částečný nebo plný invalidní důchod a docházeli by na terapeutické sezení. K psychologům či psychiatrům dnes posílají pozůstalé praktici. Studie uvádějí, že komplikované truchlení se vyvine až u deseti procent lidí, kterým zemřel někdo blízký.



Podle ministerstva zdravotnictví by mělo být v Česku komplikované truchlení klasifikováno jako nemoc v roce 2022.