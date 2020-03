Trudomyslnost v izolaci nehrozí: Tři seniorky přišly na super vychytávku

Doreen, Dotty a Carol jsou na první pohled tři obyčejné seniorky ze severu Anglie, které se od jiných důchodců příliš neliší. Než aby se ale trápily samotou každá ve svém domově, rozhodly se strávit izolaci společně. Samota je totiž velkým nepřítelem psychické pohody.

Pesimistické odhady hovoří o tom, že by senioři v Británii mohli zůstat v domácí izolaci až tři dlouhé měsíce. Zdá se, že tyto dámy znají recept, jak si toto období zpříjemnit. Podle videorozhovoru, který uveřejnila stanice BBC, to vypadá, že zatím jim ponorka nehrozí a ve společné domácnosti si užívají spoustu legrace a smíchu.

Tomo @BBCBreakfast meet Doreen, Carol & Dotty

Three bezzies who cant bear to self isolate alone so theyre moving in together

A wee chink of light in the darkness

They told me they fear for the young whove lost jobs & the only thing theyre stockpiling? Cheap wine pic.twitter.com/3qArVZPvNi