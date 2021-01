Trump by kvůli inpeachementu mohl přijít o prezidentský důchod

Zákon v USA nepřiznává důchod prezidentům, jejichž funkční období skončí procesem inpeachementu. Ačkoli Trump v Senátu stále čelí žalobě, jeho odsouzení nemůže vést k jeho odvolání z funkce, protože jeho funkční období skončilo ještě před vynesením rozsudku.

Pokud ho tedy Senát uzná vinným, bude podle profesora práva na univerzitě v Severní Karolíně Michaela Gerhardta pravděpodobně zapotřebí druhého hlasování, aby se Trump stal nezpůsobilým pro pobírání jeho důchodu a dalších dávek. Toto druhé hlasování by ho zbavilo funkce bývalého prezidenta, což by podle Gerhardta vedlo ke ztrátě výhod tohoto úřadu.

Jiní odborníci se však ptají, zda by ho i druhé hlasování dokázalo zbavit důchodu a výhod. "Zdá se to docela diskutabilní,“ řekl Demian Brady, ředitel výzkumu Národní nadace unie daňových poplatníků, hlídacího psa vládních výdajů.

Ostatní výhody Další výhody, které Trump kromě svého důchodu získá, mohou být značné - cestovní náhrady, kancelářské prostory a plat zaměstnanců mohou pro exprezidenta překročit 1 milion dolarů ročně. Podle analýzy Národní nadace unie daňových poplatníků bylo od roku 2000 poskytnuto celkem 56 milionů dolarů výhod a výhod čtyřem současným žijícím bývalým prezidentům.

