Grónsko jako Aljaška? Trump chce koupit obří území od Dánů

Trump na první pohled bláznivý nápad přednesl na večeři s poradci, kde se bavili i o tom, že Dánsko považuje náklady na podporu autonomního Grónska za velkou zátěž pro rozpočet. Ročně Dány Grónsko stojí v přepočtu necelých 14 miliard dolarů.

"Co si o tom chlapi myslíte? Mohlo by to fungovat?" ptal se Trump svých poradců na nápad, že by Grónsko od Dánů Spojené státy odkoupily. Podle listu Wall Street Journal se o tom s poradci bavil několikrát, zatímco někteří to považovali za dobrý a ekonomicky zajímavý nápad, podle dalších by se nákup nikdy nevyplatil.

Dánové se k možnosti, že by Američanům prodali Grónsko, zatím oficiálně nevyjádřili, od bývalých politiků ale přišly zamítavé reakce. Trumpův nápad označili za opožděný aprílový žert. Američané se největší ostrov už jednou koupit pokoušeli. Nabídku prezidenta Trumana bezprostředně po válce ale Kodaň odmítla. USA za Grónsko nabízely v přepočtu zhruba 2,5 miliardy korun.

V Grónsku mají Američané významnou leteckou základnu, která leží na severozápadě ostrova u Baffinova moře. Pod ledem zřejmě leží i významné přírodní zdroje. Oficiálně se k plánu na nákup Grónska americká administrativa vyjádřit nechtěla.

Grónsko by případně nebylo první území, které Američané od Dánů koupili. V roce 1917 Washington od Kodaně koupil souostroví v Karibiku. Dánskou Západní Indii přejmenovali Američané následně na Americké Panenské ostrovy.

Případný odkup Grónska by Spojené státy výrazně zvětšil. Teď mají 9 833 000 km2, Grónsko má rozlohu 2 166 000 km2. Na ostrově ale žije jen zhruba 56 tisíci lidí.