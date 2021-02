Trump je nevinný! Podle rozhodnutí Senátu ke vzpouře nepodněcoval

Donald Trump je nevinný. Tak rozhodl po několikadenním jednání o ústavní žalobě na bývalého prezidenta USA americký senát. Proti Trumpovi sice hlasovala většina senátorů, ale přesto to nestačilo. Potřebných 67 hlasů pro jeho usvědčení dosaženo nebylo.

Proti Donaldu Trumpovi se obrátilo sedm republikánů. Jedná se o historicky největší počet straníků, kteří v procesu impeachmentu proti svému prezidentovi hlasovali. Ani tak to na usvědčení nestačilo.

"Není pochyb o tom, že prezident Trump je prakticky a morálně odpovědný za vyvolání událostí toho dne," uvedl šéf republikánů Mitch McConell. Právě vůdce republikánů v senátu McConnel je jedním z těch, kteří Donalda Trumpa z útoku na Kapitol 6. ledna viní. Hlasoval ale pro jeho nevinu.

Rozhodnutí odsoudila například předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která do senátu žalobu poslala. "To, co jsme dnes viděli v senátu, byla zbabělá skupina republikánů, kteří zjevně neměli žádné možnosti, protože se báli hájit svůj úřad a respektovat instituci, ve které slouží," nechala se slyšet Pelosiová.

Donald Trump tak jako první prezident v historii země čelil a unikl dvěma ústavním žalobám. Kdyby se jeho vina potvrdila, nemohl by se už znovu o post ve vrcholné politice ucházet. Teď šanci stále má a hodlá ji využít.

"Naše historické, vlastenecké a krásné hnutí "Udělat Ameriku znovu skvělou" teprve začalo. V následujících měsících se s vámi mám o co podělit a těším se na pokračování naší neuvěřitelné cesty k dosažení americké velikosti pro všechny naše lidi. Něco takového tu ještě nebylo!" prohlásil Trump.

Nový prezident Joe Biden po usnesení senátu uvedl, že tato kapitola má Spojeným státům připomínat, jak je demokracie křehká.