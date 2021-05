Trump je opět online. Našel novou cestu, jak oslovovat své příznivce

Na Twitteru ani na jiných sociálních sítích zatím Donald Trump svůj profil obnovit nemůže. Poradil si ale jinak. V týdnu na své webové stránce spustil blog, skrze který mohou lidé sdílet jeho příspěvky.

Řada sociálních sítí zablokovala Trumpův účet po tom, co 6. ledna vtrhli jeho příznivci a voliči do budovy washingtonského Kapitolu. K tomuto kroku sáhl i Twitter, který je politiky hojně využívám a byl Trumpovou nejoblíbenější platformou ke komunikaci s voliči

"Po bedlivém přezkoumání tweetů účtu @realDonaldTrump a aktuálního kontextu jsme trvale zablokovali účet kvůli nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem," oznámila v lednu internetová platforma Twitter.

Společnost Facebook ve středu navíc prohlásila, že blokaci Trumpova profilu prodlouží. "Rada potvrdila rozhodnutí Facebooku ze 7. ledna omezit tehdejšímu prezidentu Donaldu Trumpovi přístup k jeho facebookové stránce a instagramovému účtu," píše společnost v prohlášení.

Webová stránka nazvaná "Z pracovního stolu Donalda Trumpa" (From the Desk of Donald J. Trump) obsahuje jeho příspěvky, které je možné sdílet a označit tlačítkem "Líbí se mi".

Mluvčí společnosti Twitter uvedl, že obsah z této webové stránky bude povolený hned, jak nebude v rozporu s pravidly Twitteru. Pokusy obejít blokaci Trumpova účtu prý nebudou povolené.

Trumpův účet na Twitteru je zablokovaný na trvalo. To je podle platformy platné i v případě, že by se opět rozhodl kandidovat do úřadu prezidenta. Naopak společnost YouTube v březnu uvedla, že návrat bývalému prezidentovi povolí za podmínky, že přestane podněcovat násilí. Facebook se zatím k Trumpově nové webové stránce nevyjádřil.

Po zablokování účtů Donald Trump prohlásil, že to je omezování svobody projevu a řekl, že zvažuje založit vlastní sociální síť. Mluvčí loňské volební kampaně Donalda Trumpa Jason Miller ale na Twitteru vyloučil, že by se v tomto případě jednalo o novou platformu, kterou prezident plánuje v blízké budoucnosti spustit.

Tehdejší prezident USA Donald Trump oznámil, že s politikou nekončí (3/2021):