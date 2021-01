Trump je poslední den v úřadu. Podepisuje prezidentské milosti

Prezident Spojených států Donald Trump je v úterý poslední den ve funkci. Očekává se, že udělí přes 100 prezidentských milostí. Stačil už také zrušit zákaz cestování z Evropy. Ale jeho nástupce Joe Biden to chce po nástupu do Bílého domu obnovit.

Lidé ze zemí schengenského prostoru, Irska, Velká Británie a Brazílie budou moci od 26. ledna opět cestovat do Spojených států. Alespoň tak si to představuje stále ještě úřadující prezident Donald Trump. Joe Biden, který ale už tou dobou bude ve funkci, plánuje cestovní restrikce zachovat.

"Kvůli zhoršující se pandemii a nakažlivějším mutacím, které se objevují po celém světě, teď není doba na to, abychom omezení mezinárodního cestování rušili," řekla Jan Psakiová, mluvčí Joe Bidena.

Na veřejnost už také prosákl seznam milostí, které plánuje Donald Trump udělit. Neměl by v něm být nikdo z jeho rodiny, o čemž se dlouhou dobu diskutovalo. Nedočká se ani Trumpův dvorní právník Rudi Giulliani, naopak omilostněn zřejmě bude raper Lil Wayne. Je obviněn z nepovoleného ozbrojování, za což mu hrozí až 10 let za mřížemi. Policie u něj v roce 2019 našla nabitou pozlacenou pistoli.

S Američany se v sedmiminutovém videu už rozloučila první dáma Melania Trumpová. Shrnula, čeho za dobu svého působení v Bílém domě dosáhla. Apelovala také na lidi, že násilím se nikdy nic nevyřeší. Jde o její první veřejné vystoupení od útoku na Kapitol z 6. ledna.

"Žádám každého Američana, aby se řídil heslem ´Buďte nejlepší´. Aby se všichni zaměřili na to, co nás spojuje, a povznesli se nad to, co nás rozděluje. A vždy dali přednost lásce před nenávistí, míru před násilím a druhým před sebou samými," řekla první dáma Trumpová.

Melania se – stejně jako její manžel – nechystá jít na inauguraci. Nedodrží tedy zvyk, kdy odcházející prezidentský pár pořádá pro své nástupce prohlídku Oválné pracovny. Donald Trump plánuje strávit středu (den inaugurace) ve svém sídle na Floridě.

