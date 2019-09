Trump má další skandál! Měl chtít po Ukrajincích špínu na rivala

Nový skandál hýbe Washingtonem. Demokraté obviňují amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se pomocí cizí vlády snažil ovlivnit nadcházející volby. Po ukrajinském prezidentovi měl chtít, aby jeho země začala vyšetřovat syna bývalého viceprezidenta Bidena Huntera. Joe Biden je zatím favoritem demokratů na prezidentskou nominaci a příští rok by se měl střetnout s Trumpem o prezidentský úřad.

Trump s ukrajinským prezidentem Zelenskym telefonoval 25. července. Ve zprávě, kterou k telefonátu vydala ukrajinská vláda, se píše, že spolu státníci probírali korupci. To ale v americké zprávě nebylo. O dva týdny později jeden ze zpravodajců poslal stížnost úřadu, který má dohlížet na činnost zpravodajských služeb. Ten ji následně podstoupil šéfovi zpravodajských služeb.

Podle deníku Wall Street Journal měl Trump k vyšetřování Huntera Bidena nabádat ukrajinského prezidenta několikrát. K tomu samému měl Zelenského přesvědčovat i bývalý starosta New Yorku a Trumpův osobní právník Rudy Giuliani. Trump měl Zelenského žádat, aby s Giulianim spolupracoval. Syn bývalého viceprezidenta byl členem managementu ukrajinské společnosti Burisma Holdings, ta byla v té době vyšetřována pro podezření z korupce. Vyšetřování bylo později zastaveno.

Nejvážnější obvinění se týká toho, že měl Trump použít americkou vojenskou pomoc jako páku, aby Zelenského dotlačil k tomu, co po něm chtěl. Šlo přitom o 250 milionů dolarů, tedy v přepočtu téměř o šest miliard korun. Kongres peníze schválil, vláda ale pomoc Ukrajině na začátku července zablokovala a peníze uvolnila až na začátku září. Ta ale předmětem rozhovoru mezi Trumpem a Zelenskym nebyla.

Trump od začátku odmítá, že by se dopustil něčeho nezákonného. Teď ale přilil oheň do ohně, když přiznal, že se svým ukrajinským protějškem o korupci a Bidenovi mluvil. "Měli jsme skvělý rozhovor. Byl to rozhovor, kde jsem mu hlavně gratuloval, ale byl hodně o korupci. O vší té korupci, která se děje a tom, že nechceme, aby se naši lidé jako viceprezident Biden a jeho syn přimíchali do korupce na Ukrajině," citovala CNN Trumpovo prohlášení před odjezdem na setkání s voliči v Texasu a v Ohiu.

Americký prezident naopak zaútočil na bývalého viceprezidenta Bidena, který měl v roce 2016 tlačit Kyjev, aby odvolal generálního prokurátora, který firmu jeho syna vyšetřoval. Biden odmítá, že by tlak na odvolání prokurátora souvisel s vyšetřováním. A Američané nebyli jediný západní stát, který bývalého prokurátora Šokina kritizoval a volal po jeho konci.

Zástupci administrativy odmítli o jednání s Ukrajinci vypovídat v Kongresu. Demokraté tak opět začali skloňovat slovo impeachement, tedy proces odvolání prezidenta. Tím jejich vedení přitom podle CNN strašit nechtělo, aby před volbami neaktivizovalo stoupence prezidenta.

"Měl by to být mimořádný prostředek, nejzazší prostředek, ne ten první. Ale jestli prezident zadržuje vojenskou pomoc a snaží se zastrašit lídra cizí země, aby udělal něco nezákonného a poskytl mu špínu na soupeře v prezidentských volbách, tak toto bude jediný prostředek, který je adekvátní zlu, jaké takové chování představuje," řekl pro CNN demokratický kongresman Adam Schiff, který je předsedou Zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů.