Trump měl pravdu. Koronavirus má pocházet z laboratoře ve Wuchanu

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v americké televizi ABC oznámil, že i on má důkazy potvrzující původ koronaviru. Tvrdí, že pochází z čínské laboratoře ve Wu-chanu. Domnívá se ale, že odsud unikl nedopatřením, nemělo by jít o záměrně použitou biologickou zbraň.

Pompeo dokonce mluví o celé řadě důkazů, které laboratorní původ viru potvrzují. „Není to poprvé, co čelíme viru z čínské laboratoře,“ dodal dokonce Pompeo. Poukazoval tím na epidemii viru SARS, která měla být rovněž umělým virem vytvořeným v čínské laboratoři.

#UPDATE "There is enormous evidence that this is where it began," he said on ABC's "This Week."



But while highly critical of China's handling of the matter, Pompeo declined to say whether he thought the virus had been intentionally released. pic.twitter.com/BDMbbHNs5G