Trump mluvil s Putinem! Řešili jaderné zbraně, KLDR a Venezuelu

Přes hodinu telefonoval v pátek americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Tématem rozhovoru podle Bílého domu byla třeba dohoda o jaderných zbraních a to, jestli by měla být ta stávající prodloužena, nebo projednána nová, která by mohla zahrnovat i Čínu.