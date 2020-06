Trump nařídil vytvořit databázi násilných policistů. Reformy ale odmítá

Podle dekretu, který Trump vydal, by měly policejní sbory zřídit databázi, ve které se mají zaznamenávat stížnosti proti jejich brutalitě. Muže zákona, kteří použijí nepřiměřenou sílu, tak mohou úřady sledovat. Informuje o tom portál CNN.

Jde o první krok v cestě na změně přístupu k policii po třech týdnech protestů. Následovat by měl také celostátní systém, podle kterého by dostávaly sbory peníze navíc, pokud budou dodržovat stanovené standardy. Podle Trumpa by měla tato opatření vést k větší transparentnosti.

Americký prezident ale zároveň odmítl požadavky demonstrantů. "Musíme najít společnou řeč. Ale silně nesouhlasím s radikálními a nebezpečnými snahami o odebrání peněz, rozebrání a rozpuštění policejních sborů, zvlášť nyní, kdy jsme dosáhli nejnižší kriminality v nedávné historii," uvedl Trump.

Podle prezidenta by bez policie panoval v zemi chaos, bez zákonů anarchie a bez bezpečnosti hotová katastrofa. Američané podle něj policisty podporují, zároveň si ale přejí jejich větší odpovědnost, transparentnost a investice do náboru, výcviku a zapojení v komunitách, kde působí. Většina policistů se ale podle Trumpa chová správně.

Po reformě policie volají tisíce demonstrantů po celých Spojených státech. Rozsáhlé protesty vyvolala smrt černocha George Floyda, kterému policista necelých devět minut klečel na krku. Protestující volají po snížení finančních příspěvků pro policii a konci rasismu.





Podívejte se na reportáž TV Nova o protestech: