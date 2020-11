Názory expertů: Biden nebo Trump? Kdo se více vyplatí Česku?

Jaký je vztah České republiky a Spojených států amerických za vlády Donalda Trumpa a jak se bude vyvíjet dál? Bude mít na něj vliv, kdo bude do funkce prezidenta zvolen? Měli by si Češi přát spíše republikánského Donalda Trumpa, nebo by naopak měli fandit demokratickému vyzyvateli Joe Bidenovi?

Od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu v roce 2017 je vztah USA s Českou republikou dobrý a korektní. Důkazem toho jsou vzájemné návštěvy státníků obou zemí a také neustále narůstající obchod.

Pokud Donald Trump prezidentské volby vyhraje, dá se předpokládat, že by se na vztazích České republiky a USA zase tolik nezměnilo. Koneckonců na to může mít nepřímo vliv i Trumpova bývalá manželka Ivana, která pochází právě z Česka.

Větší dopad by podle politologa Jiří Pehe mělo znovuzvolení Trumpa na NATO a EU: "Donald Trump by podle mého názoru tlačil na členské země NATO, aby více přispívali do toho společného rozpočtu. Co se týče Evropské Unie, tak tam by mohl přitvrdit v obchodní válce a mohl by zavádět další cla, což by se mohlo dotknout i českého automobilového průmyslu."

Proti republikánovi Donaldu Trumpovi je demokrat Joe Biden. Ten byl viceprezidentem v době, kdy vládl prezident Barack Obama, tj. v letech 2009-2017. Jak by se tedy změnil vztah USA k České republice v případě, že by vyhrál demokrat Joe Biden?

"Troufám si odhadnout, že vůbec nijak, protože americké zájmy, které zahraniční politika USA reprezentuje zůstanou stejné. Dramaticky by to ovlivnilo rétoriku. To, jak se to popisuje a prodává, by bylo mnohem akademičtější v podání Joe Bidena. Produkt by ale zůstal stále stejný," řekl pro TV Nova Hynek Kmoníček, velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických.

Jiného názoru je však politolog Jiří Pehe. "Česká republika by si mohla polepšit ve vztahu s USA na úkor Maďarska a Polska. Joe Biden by celkově sympatizoval se zeměmi, kde nevládnou autoritářské režimy a také by lépe přistupoval k Evropské Unii, kterou Donald Trump považuje více za rivala. Stejně tak by Joe Biden zřejmě netlačil na státy NATO, aby plnily požadavek 2% HDP na obranu.“