Trump počítá s odchodem. Bílý dům vyklidí, až volitelé zvolí Bidena

Ani tři týdny po volbách Donald Trump neuznal vítězství svého soka. Naznačil ale, že je připravený opustit Bílý dům a předat moc administrativě Joea Bidena, pokud tak rozhodne sbor volitelů.

Trump ale nezapomněl dodat, že by zvolení jeho soupeře Joea Bidena byla chyba. Ujištění, že umožní poklidné předání moci navíc předcházela ostrá slovní přestřelka s jedním z novinářů. Trumpovi se nelíbilo, že ho přerušoval svými dotazy. "Takhle se mnou nemluvte. Jsem prezident Spojených států. Nikdy nemluvte s prezidentem tímto způsobem," okřikl ho Trump.

Trump nepřímo uznal svou porážku po oslavách Dne díkuvzdání, jednoho z nejvýznamnějších amerických svátků. Strávil ho na golfu a poté se přesunul do Bílého domu, kde ke slavnostní večeři usedl s manželkou Melanií.

Joe Biden ve stejný den zveřejnil poselství, v němž vyzval veřejnost k oslavám jen s nejbližšími, aby se nešířila koronavirová nákaza. "Letos zůstaneme v Delaware a u stolu bude jen úzký okruh lidí. Vím, že to není podle našich představ, jak strávit svátky, ale to, že zůstaneme doma je darem pro naše spoluobčany. Je to osobní oběť, kterou může a měla by udělat každá rodina," prohlásil Biden.

Počet nových případů nákazy ve Spojených státech už téměř dva týdny denně přesahuje 150 tisíc. Ve čtvrtek počet hospitalizovaných s covidem-19 poprvé přesáhl hranici 90 tisíc.