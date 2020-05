Trump pohrozil demonstrantům zlými psy. Jako v dobách segregace, zní kritika

Ve městech napříč Spojenými státy se znovu rozhořely demonstrace vyvolané násilnou smrtí černocha George Floyda. Jedna z nich zuřila nedaleko Bílého domu. Americký prezident Donald Trump protestující varoval, že na ně vypustí psy. Podle kritiků tím jen přilil olej do ohně.

Trump v sérií příspěvků na twitteru obvinil demonstranty, že jsou organizovanou skupinou a s památkou Floyda nemají nic společného. Zároveň pochválil tajnou službu, která více než pět hodin bránila davu proniknout do Bílého domu ve Washingtonu. Informuje o tom portál CNN.

Protestující se dokázali dostat za kovové bariéry a natlačit na ostrahu, která měla pořádkové štíty. Tajná služba proti demonstrantům použila pepřový sprej a povolala Národní gardu, aby s obranou prezidentova sídla pomohla. Trump se ale prý nemohl cítit bezpečněji.

"Nechali 'protestující' křičet a vyvádět, jak chtěli, ale kdykoliv se někdo začal chovat moc riskantně nebo vybočil z řady, rychle na něj zaklekli, tvrdě, netušil, co ho to zasáhlo," napsal americký prezident a dodal, že se první linie neustále střídala, aby v ní byli stále svěží agenti.

"Nikdo se ani nepřiblížil tomu, že by prolomil plot. Kdyby to udělal, přivítali by ho ti nejzlejší psi a nejstrašlivější zbraně, které jsem kdy viděl," doplnil Trump. Jeho ochranka si prý akci užíval, byla po celou dobu profesionální a nenechala dav vymknout kontrole.

Starostka Washingtonu Muriel Bowserová Trumpovii odpověděla, že jen posiluje napětí, protože používá stejné fráze jako v dobách segregace. "Žádní zlí psi ani strašlivé zbraně nejsou. Je tu jen vyděšený muž. Bojí se a je sám," prohlásila demokratka Bowserová.

Starostka zároveň dodala, že protestující jen využívají svého práva na demonstrace proti vraždě George Floyda a stovkám let trvajícímu institucionalizovanému rasismu. Podle Trumpa zase Bowserová ve své roli selhala, když neposlala městskou policii na pomoc s obranou Bílého domu.

Protesty se v noci na sobotu konaly po celých Spojených státech, zapojilo se do nich zhruba 30 velkých měst. Podle Trumpa by měla jejich vedení mnohem tvrději zasáhnout, jinak se do všeho vloží federální vláda a také armáda.

Sérii demonstrací odstartoval policejní zásah proti černochovi Georgi Floydovi v Minneapolis. Jeden z policistů mu klečel na krku tak dlouho, dokud neomdlel. Při převozu do nemocnice pak Floyd zemřel. Policista byl po čtyřech dnech obviněn z vraždy, pykat mají i další zasahující muži zákona.

Podívejte se na reportáž TV Nova: