Trump pozastavil financování WHO. "Obětí mohlo být mnohem méně," tvrdí

"Dnes jsem nařídil pozastavení financování Světové zdravotnické organizace po dobu, kdy budeme provádět studii ohledně její role při špatném zvládání a při skrývání šíření koronaviru," prohlásil úterý večer americký prezident Donald Trump. USA přitom byly největším sponzorem WHO.

Šéf Bílého domu obvinil organizaci z šíření dezinformací z Číny, kde se koronavirus poprvé objevil. Kritický přístup by podle něj zachránil spoustu lidských životů. Trumpovi vadí i to, že WHO do země nevyslala své vlastní experty, kteří by závažnost pandemie nezávisle zhodnotili.

"Světová zdravotnická organizace selhala ve své základní povinnosti a musí být dohnána k odpovědnosti," burcoval prezident. Američané posílali WHO ročně v přepočtu téměř 10 miliard korun. Nyní tyto peníze poputují na různé zdravotnické projekty po celém světě.

Generální tajemník OSN rozhodnutí šéfa Bílého domu kritizoval. "Jsem přesvědčen, že Světovou zdravotnickou organizaci musíme podporovat, protože hraje naprosto zásadní roli pro světovou snahu vyhrát válku proti Covid-19," uvedl António Guterres.

Podle Guterrese, kterého měla podle některých zdrojů do čela organizace prosadit právě Čína, se hodnocení postupů zemí během pandemie nemoci Covid-19 může řešit teprve ve chvíli, kdy svět nákazu porazí.

Spojené státy americké drží smutné prvenství jak v počtu nakažených, tak v počtu úmrtí. Podle kritiků šéf Bílého domu pandemii v jejích počátcích podcenil. Mnozí Trumpovi teď připomínají také to, že původně postup Číny v boji proti koronaviru chválil.