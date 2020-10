Trump přirovnal koronavirus ke chřipce. Naučíme se s ním žít, tvrdí

Americký prezident, který je sám nakažený koronavirem, opět pozdravil své fanoušky na sociální síti. V nejnovějším příspěvku koronavirus přirovnal ke chřipce. "Chřipková sezóna se blíží! Mnoho lidí, někdy přes 100 tisíc, navzdory vakcíně každý rok zemře na chřipku. Chystáme se zavřít naši zemi? Ne, naučili jsme se s tím žít, stejně jako se učíme žít s covidem-19, ve většinové populaci mnohem méně smrtící," napsal Donald Trump na Twitter.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!