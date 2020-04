Trump prohlásil, že ví, jak na tom Kim Čong-un je. Přiživil spekulace

Trump na pondělní tiskové konferenci odpovídal na otázku ohledně zdravotního stavu Kim Čong-una. "Nemůžu vám to přesně říct. Ale ano, mám o tom dobrou představu, jen o tom teď nemůžu mluvit. Přeju mu, aby se uzdravil," citoval portál CNN prezidentova slova.

Mnoho světla ale Trump do spekulací nevnesl, protože si vzápětí protiřečil. "Minulou sobotu nic neřekl. Nikdo neví, kde je, takže očividně nic říct nemohl. Tohle je mimořádná zpráva, že Kim Čong-un vydal v sobotu prohlášení. Nemyslím si," prohlásil.

Novináři podle CNN nejdříve netušili, o čem prezident mluví, zřejmě ale narážel na diktátorovo prohlášení směrem k dělníkům v KLDR. Tamní státní média ho publikovala v neděli. Stalo se tak po týdnech mlčení a fám o tom, že je Kim Čong-un v kritickém stavu či že už dokonce zemřel.

Na stejné tiskové konferenci také Trump znovu obvinil Čínu, že neudělala dost, aby zabránila šíření koronaviru. "Provádíme velmi vážné vyšetřování. Nejsme s Čínou vůbec spokojeni. Věříme, že to mohlo být zastaveno u zdroje. Mohlo to být rychle zastaveno a nerozšířilo se to do celého světa," uvedl.

Podle americké hlavy státu se může stát, že budou Spojené státy a další země po Číně chtít odpovědnost za následky a možné finanční odškodnění. "Zatím jsme nevyčíslili konečnou sumu, bude hodně velké. Jde o celosvětovou škodu," vysvětlil Trump.