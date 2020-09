Trump se zastal střelce z Wisconsinu, podle něj zabil dva lidi v sebeobraně

Sedmnáctiletý Kyle Rittenhouse podle Trumpa jednal v sebeobraně při útěku před demonstranty. Mladíkovi, který do města přijel podpořit místní policisty, teď hrozí doživotí.

"Snažil se tam odtud utéct, upadl a oni ho pak velice tvrdě napadli. Byl v hodně velkých nesnázích a pravděpodobně by ho zabili," nechal se slyšet americký prezident Donald Trump.

Ten se také rozhodl, že navštíví město Kenosha ve Wisconsinu, kde se incident odehrál. To se ale nelíbí demokratům ani starostovi města.

"Myslím si, že naše komunita se teď spíš musí sjednotit a uzdravit. A vytváření si politické kampaně k tomu nepřispěje," myslí si starosta města Kenosha John Antaramian.

Z přilévání oleje do ohně obviňuje Trumpa také jeho rival Joe Biden: "Ohně hoří a my máme prezidenta, který plameny spíš rozdmychává, než aby s nimi bojoval. Ale my nesmíme shořet, musíme budovat."

Současné nepokoje v Kenoshe zažehl incident, kdy policisté při zatýkání sedmkrát střelili do zad sedmadvacetiletého Jacoba Blakea, kterého se jim nedařilo zadržet. Teď jsou dočasně postaveni mimo službu a čekají, až se incident vyšetří.

Napětí dramaticky roste také ve městě Portland ve státě Oregon. Kolona asi 600 aut příznivců Donalda Trumpa se o víkendu střetla s lidmi podporujícími hnutí Black Lives Matter. Z obou stran létaly nejrůznější předměty a byla slyšet střelba. Během konfliktu zemřel jeden člověk.